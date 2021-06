Medietopp skiftet bransje midt i krisen – kjøpte seg inn i nedstengt restaurantkonsern

Maria Aas-Eng droppet direktørjobb i en netthandelbransje i kjempevekst for å satse på en restaurantbransje med lukkede dører.

BØRSTER STØV AV STOLENE: Det har stort sett vært tomt i lokalene til restauranten The Golden Chimp i Oslo i 2021. Den nye konsernsjefen er klar til å ta imot nye gjester, men frykter at man må stenge ned igjen.

– Jeg tror veldig mange har tenkt over livet sitt det siste året. Jeg kjenner flere som har byttet bransje eller hoppet på studier, sier Maria Aas-Eng, ny konsernsjef i restaurantkonsernet Lava Oslo.

Hun sitter i restauranten Golden Chimp på Tøyen i Oslo. Da E24 møtte henne ble det jobber for fullt med å gjøre restauranten klar til å åpne, etter månedsvis med lukkede dører.

Aas-Eng ledet frem til 2020 mediegiganten Red Dentsu X og ble i 2017 kåret til mediebransjens beste leder. Etter knappe fem måneder i netthandelgiganten Komplett.no fant 41-åringen ut at hun var klar for noe helt annet.

– Jobb betyr veldig mye for meg, og jeg går all inn når jeg først gjør noe, sier Aas-Eng.

I vinter tok hun over som øverste leder for Lava Oslo og kjøpte seg inn på eiersiden i konsernet.

FULLT IGJEN: Smalhans er en av Lava Oslos mest kjente restauranter. Spisestedet har åpnet dørene etter å ha vært stengt i flere måneder.

Trengte noen med kalkulator

Anders Braathen er en av gründerne i Lava Oslo og er nå driftssjef i konsernet.

Selv om han i forrige uke åpnet dørene til restaurantene, har han fremdeles høye skuldre.

– Det er lenge til jeg tør å glede meg. Jeg har blitt ganske pessimistisk av dette året.

– Ingenting har fungert som normalt i denne bransjen siden mars i fjor, sier han.

Omsetningen stupte 37 prosent i coronaåret. Fra å selge mat for 127 millioner i 2019, rullet det inn rundt 80 millioner kroner i fjor. Regnskapet er ikke klart, men det ender med underskudd.

TRENGTE HJELP: En av Lava-gründerne, Anders Braathen, mener den delen av restaurantbransjen han representerer er moden for en profesjonalisering, og tror ansettelsen av en profesjonell konsernsjef vil kunne ta konsernet til nye høyder.

Samtidig som bordene var tomme snudde Lava i likhet med resten av serveringsbransjen seg rundt og startet med hjemlevering. Så langt i år har selskapets restauranter levert 15.000 måltider.

Det var pandemien som gjorde at gründerne forsto at de behøvde hjelp til å styre virksomheten.

– Vi trenger noen som kan lede dette videre. Vi har tenkt på det før, men det ble mer prekært dette året når alt endret seg over natten.

Braathen sier det er typisk for restaurantbransjen at daglig leder, styreleder og eier er samme person. Lava-gründerne mener bransjen som er kjent for små marginer, høy konkursrate og solid «turnover» er moden for utvikling og profesjonalisering.

– Vi trenger noen som kan dra frem kalkulatoren å se om ideene våre er levedyktige, sier han.

Vil være med på matvekst

For selv om forholdene er mindre i Lava enn i Red og Komplett, har Aas-Eng og gründerne store ambisjoner for restaurantkonsernet som i dag drifter ni restauranter og et kantineselskap.

Lava ser for seg at flere av restaurantene kan utvikles videre med flere lokasjoner, og eventuelt utvikle merkevarer i andre markeder, deriblant dagligvare.

– Men er det mulig å tenke på vekst i disse dager etter å ha hatt stengt så lenge?

– Nå er jo situasjonen i bransjen som den er. Så fokuset aller først er jo å åpne dørene, men så fort vi har god nok kontroll skal vi bygge videre, sier Aas-Eng og fortsetter:

– Også i Red tok jeg over et selskap fra tre gründere. Der var også tanken vekst, utvikling, samt hente de beste folkene. Det er det man ønsker i Lava også.

– Er det noen som har stilt spørsmål om ditt nye yrkesvalg ikke er litt risikabelt i disse tider?

– Det er det absolutt, og spesielt på grunn av hvordan situasjonen er og har vært frem til nå.

Før landet stengte ned var matbransjen i kraftig vekst, og nordmenn har de siste årene frem til 2020 flyttet forbruket sitt fra ting og over til tjenester – deriblant restaurantbesøk.

– Jeg håper jo at veksten bransjen så før pandemien fortsetter nå. Det er jo definitivt noe av det som motiverer meg.

GRÜNDERE I BAKGRUNNEN: Maria Aas-Eng sammen med Lava-gründerne Tom Victor Gausdal (t.v.), Anders Braathen og Even Ramsvik.

Droppet nettgigant

– Jeg trodde nok ikke at jeg skulle ende opp i denne bransjen. Og gjengen i Lava trodde vel selv at de skulle ansette en konsernsjef med bakgrunn fra restaurantbransjen, ler svensken.

Hun kommer opprinnelig fra reiselivsbransjen, der hun i Stockholm startet som 19-åring etter videregående skole. Deretter klatret hun gradene i flere store mediebyråer, før hun i 2015 tok over styringen i Red Dentsu X (den gangen Red, journ.anm.).

I tillegg er hun styremedlem i sportsutstyrskjeden XXL og har blant annet sittet i styret til Fjellsport.no.

I fjor ble hun ansatt som direktør i Komplett.no, men det varte bare i fem måneder.

– Jobben sto ikke til mine forventninger, jeg har ikke noen flere kommentarer enn det, svarer hun på spørsmål om hvorfor det varte så kort.

– Men du er sikker på at du har valgt riktig denne gangen?

– Ja, det kjennes annerledes enn Komplett. Det er jo også noe annet å være på eiersiden, sier Aas-Eng som har kjøpt ti prosent av restaurantkonsernet. Ingen av partene vil opplyse om hva det kostet henne.