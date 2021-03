Ferd blar opp milliardsum for norsk programvareselskap

Ferd utkonkurrerte 30 rivaler i kampen om det familieeide IT-selskapet Norkart. Prisen er hemmelig, men beskrives av Ferd som en «milliardtransaksjon».

KJØPER MER IT: Ferd og konsernsjef Morten Borge Vis mer byoutline Adrian Nielsen

– Vi har prøvd å kjøpe dette selskapet i tre år, sier Ferd-sjef Morten Borge til E24.

Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd kjøper Norkart fra gründerfamilien Algerøy og de ansatte.

Norkart leverer en egenutviklet programvare og dataplattform for kartløsninger til offentlig og privat sektor, og omsatte for 338 millioner kroner i 2020.

De siste fem årene har omsetningen vokst organisk med nær 12 prosent i snitt. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 80–90 millioner i fjor, og ventes å øke med opp mot 50 prosent i år, ifølge selskapet selv.

– Norkart er et raskt voksende og svært verdifullt selskap med høy grad av repeterbare inntekter, sier Borge.

Partene vil ikke ut med salgssummen, men den beskrives av Borge som «en milliardtransaksjon».

– De siste seks månedene har vi møtt over 30 av de sterkeste eiermiljøene i verden. Interessen har vært helt overveldende, sier Norkart-sjef Bent Brugåard.

FÅR NYE EIERE: Norkart-sjef Bent Brugård og finansdirektør Jo Jemblie Leknes-Monssen. Vis mer byoutline Stefan Hoareau

– Bidrar til økt produktivitet

Norkart ble stiftet av Anders Grydeland og Helge Haugen i 1961. De siste tiårene har Algerøy-familien vært hovedeier, først gjennom Torleif Algerøy og siden sønnen Torgeir.

Med over to tredjedeler av aksjene får Norkart-styreleder Torgeir Algerøy dermed et tresifret millionbeløp inn på konto.

SELGER: Norkarts hovedeier Torgeir Algerøy. Vis mer byoutline Norkart

Samtidig skapes det flere millionærer blant de totalt 190 ansatte. Rundt halvparten av disse har sittet på aksjer som nå selges til Ferd.

Nyheten om salget ble sluppet på et digitalt Teams-møte i dag tidlig, der Andresen og Borge også deltok.

– At et norsk eiermiljø som Ferd tar over, er blitt svært godt mottatt av de ansatte. Vi ser på dette som en god match mellom to aktører med profitable samfunnsoppdrag, sier Brugård.

Hele 330 av Norges 356 kommuner er på kundelisten, og Norkarts programvare brukes blant annet til innkreving av 17 milliarder kroner i årlige eiendomsgebyrer.

– Våre løsninger bidrar til automatisering og økt produktivitet i offentlig sektor, noe som er helt avgjørende for å berge velferdssamfunnet vårt i en fremtid med eldrebølge og fallende oljeinntekter, sier Brugård.

FLERE PROGRAMVAREOPPKJØP: For Ferd og hovedeier Johan H. Andresen. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Vellykket nysatsing

Selskapets vekst de siste årene forklares imidlertid med økt satsing mot næringslivskunder, herunder spesielt eiendoms- og byggebransjen.

Blant annet bruker det børsnoterte solselskapet Otovo en kartløsning fra Norkart til å finne best mulig plassering for sine solpaneler på kundenes hustak.

Blant andre tjenester som er lansert de siste årene er elektroniske nabovarsel og byggesøknader.

– De siste årene har vi bygget opp et veldig kraftfullt datavarehus som har gitt grunnlag for en rekke nye og verdifulle tjenester for våre kunder. Aktører som Finn og 1881 bruker oss i sine applikasjoner, og det ble lastet ned over 10 milliarder digitale kartvisninger basert på våre løsninger i fjor, sier Brugård.

For å holde tritt i et sterkt voksende marked hvor konkurrentene konsoliderer, tok Algerøy initiativ til eierskifte i fjor høst.

«Med Ferd som ny eier åpner det seg nye muligheter som vil styrke selskapet. Dette eierskiftet vil være en positiv endring for Norkarts ansatte og kunder», skriver Torgeir Algerøy i en kommentar.

Ser på nye oppkjøp

Norkart blir Ferds tredje oppkjøp av et norsk programvareselskap på like mange år, etter kjøpet av IT-sikkerhetsaktøren Mnemonic i 2018 og HRM-leverandøren Simployer i 2019.

– Vi har et langsiktig perspektiv på investeringen i Norkart, og i tillegg til planer om å investere i de dyktige menneskene som allerede jobber her, leter vi aktivt etter oppkjøpsmuligheter innen samme bransje både i Norge og internasjonalt, sier investeringsdirektør Are Dragesund i Ferd Capital.

