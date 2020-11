Nå mister Equinor-ansatte barnehagen ved hovedkontoret

Barnehagen på Forus skulle gjerne drevet videre, men fra neste høst er det slutt.

Regnbuen ligger like ved hovedkontoret til Equinor på Forus i Stavanger kommune. Vis mer byoutline Kanvas

Publisert: Oppdatert: 16. november 2020 08:26 , Publisert: 16. november 2020 07:46

En rekke barnehageplasser skal etter planen kuttes i Stavanger de neste årene. Fra neste høst er tallet 180 – og 60 av dem er i Regnbuen Kanvas. Lavere fødselstall og forventet nedgang i tilflytning til oljehovedstaden er forklaringen.

En gang var den en av to barnehager på Forus forbeholdt barn av ansatte i Statoil. I 2012 var det klart at noe var på gang. Statoil – som siden har skiftet navn til Equinor – ville kutte millioner i støtten til barnehagene og de ansatte gikk ut i streik for å få til en løsning.

To år senere var hele oljebransjen på vei inn i en omfattende kuttrunde og det ble klart at Stiftelsen Statoils barnehager ville miste all støtte fra selskapet.

Så kom Kanvas inn i 2015. Barnehagestiftelsen tok over driften av de to barnehagene på Forus – Regnbuen (i Stavanger kommune) og Svanholmen (i Sandnes kommune) – og én i Bergen (Sandslimarka).

Mens Kanvas eier barnehagelokalene i Bergen, leier de lokalene på Forus. Equinor har gitt beskjed om at leieavtalen for Regnbuen barnehage ikke forlenges.

Barn av ansatte i Equinor har prioritert i opptaket til barnehagen, og 45 av 56 barn har foreldre som jobber i selskapet.

– Beslutningen om å legge ned, ble tatt tilbake i 2015, da Kanvas tok over Statoil-barnehagene. Både de og foreldre ble orientert om at det ville være slutt om fem år. Equinor eier ikke selv barnehagelokalene til Regnbuen, og vi mener at området er mindre egnet til barnehagedrift, med tidvis mye biltrafikk, sier talsperson Morten Eek.

Han viser til at Kanvas fikk leie lokalene i fem år for å sikre forutsigbarhet for foreldre og god tid for barnehagedrifteren til å se etter alternativer. Opprinnelig skulle leieavtalen gå ut i desember i år, men den ble etter innspill i fjor høst fra Kanvas forlenget til juli 2021.

– Så at Regnbuen avsluttes, har vært planen helt siden 2015. For barnehagen på Forus Vest, Svanholmen, ble det inngått en tiårs leieavtale. Den er i en helt annen beskaffenhet, Equinor eier bygningene selv og området egner seg bedre til barnehagedrift. Her kan det bli snakk om å utvide kapasiteten, og vi har dialog med Kanvas om dette, sier Eek.

Ville gjerne drevet videre

Hos Kanvas hadde de håpet at Equinor ville gå med på å forlenge leiekontrakten utover de fem årene som ble avtalt i 2015. Daglig leder Robert Ullmann forteller at de var klare for å drive Regnbuen videre.

– Vi vil drive barnehager og etablerte oss her fordi vi hadde langsiktige interesser. Så vi synes det er veldig leit at det ikke lar seg gjøre å drive barnehagen videre. Samtidig er det sånn at vi respekterer den leieavtalen vi har, og hvis eier ønsker å disponere eiendommen på en annen måte, forholder vi oss til det. Men det betyr ikke at vi liker det, sier Ullmann.

Han viser til at eiendommen på Forus Øst etter Kanvas sitt syn fungerer godt til barnehagedrift.

– Ja, i aller høyeste grad. Barnehagen har vært her i over 25 år og det er naturligvis trist at den nå går mot sin slutt. Vi har prøvd å finne alternativer, men det er overdekning av barnehageplasser i bydelen. Dermed ønsket ikke Stavanger kommune at vi flyttet barnehagen til en annen tomt i området.

Noen ansatte blir overtallige

Dermed må de 42 barna i Regnbuen barnehage som ikke skal begynne på skolen neste høst, finne seg en ny barnehage. I opptaket for nytt barnehageår vil de ha prioritet og kommunal garanti om plass.

For de 14 ansatte i barnehagen er det verre.

– Ja, dette er en kjedelig sak for dem. Jeg synes det er veldig leit, men det er vanskelig å se for seg at vi gjør dette uten at noen blir overtallige. Jeg kan ikke være mer konkret, fordi vi jobber med alle ansatte her og det er fortsatt tid igjen. Vi har en barnehage til i området, men kan ikke overføre alle ansatte dit, sier Ullmann.

