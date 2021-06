Utbredt med «spøkelsesrestauranter» i Norge

Flere av restaurantene på Foodora finnes ikke i virkeligheten – bare i Tønsberg er fire såkalte spøkelsesrestauranter registrert på samme adresse.

Flere av restaurantene på matleveringstjenesten Foodora eksisterer bare på internett, ifølge NRK. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB

NTB

I en undersøkelse NRK har gjort om fenomenet kom det fram at både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Fredrikstad har slike restauranter.

Ved levering er også maten fra alle restaurantene nesten helt lik. Maten kommer ikke fra ulike steder, men fra ett og samme kjøkken.

Bakgrunnen for det nye konseptet er at norske restauranter forsøker å kapre flere kunder.

Noen ganger kommer navn og meny fra Foodora, andre ganger fra restauranten selv. Enkelte opplyser til rikskanalen at de har hatt en betydelig større omsetning siden de forsøkte seg på den nye salgsmetoden.

Jussprofessor Monica Viken fra BI mener spøkelsesrestaurantene skaper forvirring og at det kan være problematisk om praksisen sprer seg, selv om hun ikke ser et klart brudd på markedsføringsloven.

– Jeg er bekymret for at vi får en form for utvanning av merkevarene. At man som forbruker aldri kan være helt sikker på hva man egentlig får, sier hun.

Foodora selv mener det er feil å kalle restaurantene spøkelsesrestauranter, og mener tilbudet er positivt fordi det vil gi restauranter muligheten til å maksimere kjøkkenkapasiteten og fylle hull i tilbudet.

– Merkevarer lever kun så lenge kvaliteten og omdømmet relatert til dem holder vann, sier Foodoras norgessjef Carl Randers til NRK.