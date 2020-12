TKS Agri om kjøp av selskap: – Dette sikrar arbeidsplassane

Etter eit tøft år med permitteringar, gler TKS Agri seg over å ha kjøpt Haru Systemer.

Dagleg leiar Atle Sjølyst Kverneland tilhøyrer tredje generasjon i familieselskapet TKS.

TKS Agri, som produserer fôringsutstyr til landbruket, har kjøpt selskapet Haru Systemer AS, som har adresse i Østre Gausdal. Haru hadde i fjor ei omsetting på 12 millionar kroner, og eit resultat før skatt på 1,1 millionar kroner.

– Dette gjer at me sikrar arbeidsplassane våre i 2021. Og så får ein sjå om det blir fleire arbeidsplassar seinare, seier Atle Sjølyst Kverneland, dagleg leiar i TKS Agri og sjef for 50 tilsette på Kverneland i Time kommune.

Kjøpesummen vil han ikkje ut med.

Ifølgje Kverneland omsette selskapet hans i fjor for 82,5 millionar kroner, mens omsettinga i år ligg an til å bli 75 millionar.

– Me har hatt eit fall i omsetting på nærare 30 prosent. Halve arbeidsstokken har vore permittert. No er me nesten tilbake til det normale. Kjøpet passa veldig godt inn, seier han.

Rune Heggen frå Haru skal jobba vidare hos TKS Agri, mens den andre tidlegare eigaren, Hans Kråbøl, går ut av selskapet. Kverneland fortel at Haru har bestått av desse to som har fått produsert produkta hos ulike underleverandørar.

Inkludert i kjøpet er rettane til Processor 3000, ein stasjonær blandar for rundballar og silofôr. I år har Haru selt 30 slike maskinar. TKS Agri meiner dette produktet passar godt inn blant produkta dei allereie har for automatisk utfôring.

TKS Agri har lenge samarbeidd med Haru, og har tidlegare overtatt produksjonen av fleire av produkta deira.

– Produkta deira er vel så godt eigna på Vestlandet og i eksportmarknaden som på Austlandet, seier Kverneland og fortel at dei hovudsakleg eksporterer til Sverige og Finland.

– Me eksporterer 15–20 prosent, og eksporten er stadig aukande.

TKS Agri har produsert landbruksutstyr sidan 1930, og Kverneland er tredje generasjon i familiebedrifta.

TKS-gruppa har nyleg gjennomført ei restrukturering av selskapa.

– Det har me gjort for å bli meir fleksible.

