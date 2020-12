Hurtigruten utsatt for «omfattende dataangrep»

Rederiet prøver å komme til bunns i om sensitive opplysninger har lekket etter angrepet.

Hurtigruten avdekket natt til mandag et omfattende dataangrep. En rekke systemer er nede, skriver rederiet i en pressemelding mandag.

Hurtigruten opplyser til E24 at deres tekniske eksperter antar at det er snakk om et løsepengevirus. Selskapet jobber med å få oversikt om kundeopplysninger eller informasjon av forretningsmessig karakter har kommet på avveie.

I en separat børsmelding går det frem at Hurtigruten ikke venter en betydelig finansiell effekt av dataangrepet.

Rederiet jobber med myndighetene og samarbeidspartnere for å få oversikt, samt begrense spredningen og skadene av angrepet.

– Dette er et alvorlig angrep. Hele Hurtigrutens globale IT-infrastruktur ser ut til å være påvirket. Hurtigruten har iverksatt omfattende tiltak for å begrense skadeomfanget av angrepet, sier Ole-Marius Moe-Helgesen, konserndirektør for IT i pressemeldingen.

På grunn av dataangrepet er nettsidene til Hurtigruten nede mandag ettermiddag. Selskapet varslet natt til mandag relevante myndigheter og er i dialog med dem om håndteringen videre.

– Vår fremste prioritet nå, er å sikre trygg og god drift for alle gjester og ansatte. Vi jobber med alle tilgjengelige ressurser for å isolere effektene av angrepet og begrense skadene det kan gjøre, sier Moe-Helgesen.

