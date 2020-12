FHI foreslår utvidet åpningstid for matbutikker og alkoholsalg før jul

Utvidet åpningstid for butikker og alkoholsalg kan hjelpe for å unngå at for mange mennesker samles samtidig, mener FHI.

UTVIDET ÅPNINGSTID?: FHI skriver at det bør vurderes forlengede åpningstider i matbutikker og for alkoholsalg for å redusere storhandling i langhelgene rundt jul.

Publisert: Oppdatert: 9. desember 2020 08:55 , Publisert: 9. desember 2020 08:39

I et dokument de har sendt til regjeringen, kommer FHI med flere forslag til tiltak som kan innføres før jul - spesielt knyttet til julehandelen.

De skriver de at det bør vurderes forlengede åpningstider i matbutikker og for alkoholsalg for å unngå storhandling før langhelgene.

– Med åpne butikker på flere helligdager i julen kan man redusere storhandling og press på butikker før jul. Utvidet salgstid for alkohol i butikk og på vinmonopol vil kunne gi ytterligere reduksjon i presset, skriver de i beslutningsgrunnlaget.

De kom i slutten av november med flere råd både til kunder og handelsstanden. Men det er først nå de er så tydelige på alkoholsalg.

– Ta hensyn til risikogrupper, for eksempel ved å ha tidspunkter der de inviteres til å komme uten at andre kunder er til stede, men da bør antall kunder begrenses slik at det kan tilrettelegges for minst 2 meters avstand, skriver FHI.

Spesielt viktig i områder med høy smitte

Folkehelseinstituttet minner i dokumentet om at de generelle anbefalingene er å holde seg mer hjemme og treffe færre folk, spesielt i områder der det er mye smitte, men at dette også må speiles i anbefalinger og bestemmelser omkring handel.

De foreslåtte tiltakene for handelsstanden er spesielt viktig i områder med mye smitte, understreker FHI.

– Utvidede tiltak knyttet til jule-/romjulshandel vil være spesielt viktig i områder med økende og høy smitterisiko og det må gjøres en helhetsvurdering lokalt av hvilke tiltak som er nødvendige.

Foreslår flere tiltak for julehandelen

I tillegg til forslaget om å vurdere forlengede åpningstider, skriver FHI i dokumentet at butikker også bør legge til rette for netthandel og andre løsninger for utlevering av varer.

Det bør også unngås tilbud som gjør at mange mennesker kan samles samtidig. Kjøpesentre bør utarbeide en felles strategi for hele senteret, inkludert fellesarealer, råder FHI.

– Det bør vurderes å ha vakter som tilser at anbefalingene følges, skriver de videre om kjøpesenter.

