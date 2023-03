PST etterforsker flere mulige brudd på Russland-sanksjoner

Som en reaksjon på krigen i Ukraina har EU innført sanksjoner mot Russland – Norge har sluttet opp om disse. I tillegg videreføres alle eksisterende sanksjoner mot Russland innført etter 2015.

Målet er å redusere Russlands mulighet til å finansiere krigen.

Sanksjonene har gjort at muligheten for å drive handel med Russland er sterkt innsnevret.

25. februar innførte EU den tiende pakken med sanksjoner mot Russland.

Brudd på sanksjonene er straffbart – også omgåelse av sanksjonene. For norske bedrifter innebærer tiltakene en aktsomhetsplikt, som betyr at bedriftene må undersøke om deres virksomhet rammes av noen av tiltakene, og sjekke om det er grunn til å tro at listeførte selskaper eller personer er involvert.

kilde: regjeringen.no