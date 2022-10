Regnskapsfører i retten: – Har ikke gjort dette med viten og vilje

John Carews regnskapsfører Jon Arild Syversen mener den tidligere fotballstjernen aldri burde blitt stilt for retten for skattesvik. I stedet burde saken blitt løst ved endring av ligningen, mener han.

Aktor Marianne Bender i Økokrim har innkalt John Carews regnskapsfører som vitne i skattesviksaken.

Den tidligere fotballspilleren, eiendomsinvestoren og skuespilleren John Carew (43) er tiltalt for grovt uaktsomt skattesvik og grovt forsettlig skattesvik.

Det sentrale spørsmålet i saken er hva Carew tenkte i perioden han er tiltalt for å forsettlig ha unndratt skatt. Carew har erkjent at han burde betalt skatt, men hevder at han ikke har gitt skattemyndighetene feilaktige opplysninger med vilje.

183 viktige dager

Den såkalte 183-dagersregelen spiller en svært viktig rolle i straffesaken mot den tidligere fotballstjernen. Regelen sier at nordmenn bosatt i utlandet blir skattepliktige til Norge av all inntekt/formue ved opphold i Norge på mer enn 183 dager.

Under rettssaken har det kommet frem at Carew var i Norge i mer enn 230 dager i samtlige år i perioden mellom 2014 og 2019, som er årene tiltalen gjelder.

Tirsdag vitnet Jon Arild Syversen, som har vært John Carews regnskapsfører siden 2018. I forkant av rettssaken kunne E24 fortelle at Syversen mener han advarte Carew om at han kunne bli skattepliktig til Norge, dersom han oppholdt seg mer enn 183 dager årlig i hjemlandet.

Dette gjentok Syversen da han vitnet i rettssaken. Carew har nektet for dette.

Rettssaken mot John Carew Økokrim har etter en lang etterforskning tiltalt John Carew (43) for grovt skattesvik. De mener han har unndratt 5,4 millioner kroner i perioden mellom 2014 og 2019.

Påtalemyndigheten mener Carew har oppholdt seg mer enn 183 dager i Norge i de aktuelle årene, og dermed er skattepliktig til Norge for alle sine inntekter/hele sin formue.

Carew har erkjent at han straffskyld for grovt uaktsomt skattesvik mellom 2014 og 2017, men bestrider at han har unndratt skatt med viten og vilje i perioden mellom 2017 og 2019.

I hvilken grad Carew visste hva han gjorde – og dermed handlet forsettlig – i den sistnevnte perioden er det store stridsspørsmålet i saken.

Det er satt av åtte dager til rettssaken mot den tidligere fotballstjernen i Oslo tingrett. Strafferammen for grovt skattesvik er fengsel i inntil seks år. Vis mer

– Anbefalte ham å føre logg

– På vårt første møte fortalte jeg han om 183-dagersregelen, og anbefalte ham å føre en slags logg over hvor mange dager han oppholdt seg i Norge, uttalte Jon Arild Syversen, som har vært Carews regnskapsfører siden 2018.

– Det var ment som et råd til ham for at han ikke skulle havne i den situasjonen han er i nå, sa Syversen i sin forklaring til retten.

I forbindelse med innsendelse av skattemeldingen for 2017, skal Syversen ha spurt Carew om hvor han var skattemessig bosatt.

– Han svarte at Per (Per A. Flod, Carews advokat og agent, journ.anm.) mente han skulle skatte til Storbritannia. Han sa også at Per mente at det ikke var noe viktig å føre logg over antall dager, fordi han uansett skulle skatte til Storbritannia som følge av skatteavtalen, forklarte Syversen.

Carew har i rettssaken pekt på dårlige råd fra Per A. Flod som årsaken til at han nå står tiltalt for skattesvik. I et eksklusivt intervju med E24 fredag uttalte Flod at Carew «hadde kastet ham under bussen».

Carews advokat, agent og venn Per A. Flod har fått skylden for at Carew trodde han var skattemessig bosatt i Storbritannia, og dermed ikke oppga inntekt og formue i utlandet til norske skattemyndigheter.

– Alle vet vel hva 183 dager betyr

Aktor, førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim, spurte Syversen om han ville ha sendt inn skattemeldinger basert på at Carew var skattemessig bosatt i Storbritannia, dersom han visste at Carew hadde oppholdt seg i Norge i mer enn 183 dager.

– Selvsagt ikke, svarte regnskapsføreren.

– Fikk du inntrykk av at Carew forsto hva 183-dagersregelen betydde? spurte aktor.

– Ja. Alle vet vel hva 183 dager betyr, svarte Syversen.

Regnskapsføreren sier videre at de senere fikk en bekreftelse fra Per A. Flod på at advokaten og agenten mente Carew var skattemessig bosatt i Storbritannia.

– Har ikke gjort dette med viten og vilje

Carews forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen, spurte regnskapsføreren om han hadde noe inntrykk av i hvilken grad Carew forsto skattereglene.

– Jeg har inntrykk av at han ikke har noe særlig kunnskap om skatteregler og slikt, svarte Syversen.

Han gå også tydelig uttrykk for at han ikke tror Carew har oppgitt uriktige opplysninger til skattemyndighetene med vilje.

– Slik jeg oppfatter John har han ikke gjort dette med viten og vilje, svarte Syversen og fortsatte:

– John sa til meg at han skulle betale sin skatt, men at den skulle bli betalt til riktig sted. Jeg mener hele denne saken burde bli gjort som skatteendring, og ikke slik som dette.

Han beskrev også at båndet mellom John Carew og Per A. Flod var «veldig tett».

– John gjorde sjelden eller aldri noen ting uten å forhøre seg med Per først. Jeg synes ikke det var noe rart at han ga sin fulle tillit til Per, som hadde tatt vare på ham siden han var 17 år. Lojaliteten til Per var 110 prosent, uttalte Syversen.