Vestre om familiebedriften: – Blir lenge til jeg eventuelt kommer tilbake

Den tidligere næringslivslederen sier han vil bli i politikken lenge. Men om Jan Christian Vestre (Ap) stiller til stortingsvalg i 2025, vil han helst ikke si noe om.

OMMØBLERER: Næringsminister Jan Christian Vestre er blitt både statsråd og nestleder i partiet. Nå melder han at karrieren i næringslivet og møbelprodusent Vestre AS må vike for politikerkarrieren - i alle fall i en god stund.

Nora Rydne

Skjalg Bøhmer Vold (foto)

Næringsminister Jan Christian Vestre har snart lagt to år i regjering bak seg. To år med coronakrise, avløst av strømkrise, videre til norsk krone i fritt fall og boliglånsrente på vei i motsatt retning.

Men når solen stråler i Botanisk hage en junidag, er det bare smil og tommel opp som møter Vestre fra forbipasserende.

Og én treskulptør har tidenes flaks – han får akkurat huket tak i statsråden for å snakke med ham om en treskulpturfestival han jakter finansiering til.

– Jeg prøver å muskle meg inn på markedet til Vestre, nemlig, sier Trond Solberg i Sol-id AS, mens han får vist frem en skulptur før Vestre må videre.

IKKE PLASSERT UT: Trond Solberg var tilfeldigvis på jobb som frivillig hos Tøyen Sportsklubb og fikk vist fikk frem en skulptur da statsråden kom forbi.

Rådgiver Bhanuja Rasiah (Ap) sverger at Solberg ikke er plassert ut for god PR, akkurat når pressen er med.

For dette markedet til Vestre – Vestre AS, som lager utemøbler i trevirke – er lenger unna enn noensinne, forteller næringsministeren.

Han må krype til korset og vedgå at det nok blir politikerkarriere på ham – lenge.

Savner Vestre-flokken

Næringslivslederen har hardnakket påstått at en politisk karriere var noe han hadde lagt fra seg tanken om. Men så ble han altså statsråd.

Og så nestleder i Arbeiderpartiet.

Helt uplanlagt, igjen.

– I Arbeiderpartiet er vi jo oppdratt til å ta på oss de oppgavene partiet ber oss om. Jeg elsker jobben min som næringsminister, og jobben som nestleder har vært veldig, veldig givende. Jeg er supermotivert, sier Vestre.

– Savner du ikke familiebedriften?

– Jeg savner flokken min, av og til. Samtidig er det en veldig fin flokk i departementet, og vi er en super gjeng i regjering. Men det var jo en sentral del av livet mitt, dag og natt, i ti år. Pluss at jeg har vokst opp med det.

– Så klarer de seg veldig godt uten meg, har jeg hørt. Jeg tror det blir lenge til jeg eventuelt kommer tilbake.

Med en lang tidshorisont i politikken, ville det kanskje vært naturlig å satse på en stortingsplass ved valget i 2025. Dersom Ap taper neste stortingsvalg, vil Vestre sitte igjen med et skarve nestlederverv, samt styreverv i Oslo Arbeiderparti og sentralstyret i Ap uten en stortingsplass.

2 COOL 4 UTEMØBLER: Næringsminister Jan Christian Vestre innrømmer at han av og til savner flokken i familiebedriften Vestre AS, som produserer utemøbler i tre. Men flokken i departement og regjering er vel så kul.

Men så langt har ikke Vestre rukket å tenke, hevder han.

– Det blir jo Oslo Arbeiderparti som velger sine kandidater, og det blir en nominasjonsprosess. Det er et godt stykke frem i tid, sier han.

– Vil det ikke være rart med en nestleder i partiet som ikke har prøvd å få en stortingsplass?

– Nå er jeg bare valgt som nestleder i to år.

– Det er vel naturlig at man ikke vraker en nestleder etter to år?

– Nei, altså, med respekt for partidemokratiet så er jeg valgt for to år. Vi sitter i regjering om to år, og vi har tenkt å sitte i regjering også om seks år. Men jeg har lyst til å jobbe med politikk i mange år fremover, og trives med dette. Så er det mange måter å gjøre det på. Og jeg har som sagt ikke tenkt på denne nominasjonen ennå.

– Du blir trukket frem som en «kronprins» i Ap, er du en fremtidig partileder?

– Vi har en fantastisk partileder og statsminister, som jeg håper fortsetter – hvis det var mulig til evig tid. Jeg innser jo at det ikke går, men han er en strålende leder. Så han skal fortsette i mange år til, sier Vestre om statsminister Jonas Gahr Støre.

– Er det ikke noe dere diskuterer i partiet? I næringslivet er det jo viktig å alltid ha en «succession plan», det vet du sikkert alt om.

– Ja, men vi har et regjeringslag, et stortingslag, folkevalgte over hele landet og et sentralstyre med veldig mange dyktige mennesker. Det er et sterkt team rundt Jonas, og det er heller ikke på dagsorden å bytte partileder.

KAKTUS: Selv om vi har fått bilde av en Ap-statsråd i et ørkenlandskap, har vi valgt å ikke lage ordspill på velgertørke – Ap er tross alt oppe på 18,6 prosent i VGs nasjonale meningsmåling fra april, 0,5 prosentpoeng bedre enn forrige måling. Vestre melder at partiet har en plan for å løfte partiet ytterligere.

– Vi har vært djerve

Vestre er fornøyd med resultatene av sine første to år i regjering. Han peker blant annet ut grønt industriløft, en skjerpet eierskapsmelding, enklere virkemiddelapparat, reform av eksportarbeidet og å få med LO og NHO på nye krav til kjønnsbalanse i styrerommet som høydepunkter.

Han skrur over i sedvanlig Vestre-tempo (minst dobbel hastighet) når han skal dra gjennom målet for resten av regjeringsperioden – og helst fire nye år oppå det.

– Grønt industriløft 2.0 kommer etter sommeren, vi skal legge frem veikart for helsenæringen, vi skal legge frem en vekstplan for reiselivet, produsere forenklingstiltak som skal spare bedrifter for 11 milliarder i offentlig byråkrati frem til 2025, vi prioriterer arbeidet for gründere og små- og mellomstore bedrifter, og det sjette og siste: Vi skal legge frem et prosjekt for teknologinæringslivet.

HVOR VAR JEG NÅ?: Det må telles på fingrene for å huske alle satsingene for høsten og resten av regjeringsperioden. Men helst skulle Vestre hatt seks år i regjering for å ro i land alt som er startet.

Vestre har ståltro på grønn industri i Norge. Spørsmål om spesielt havvind-kritikerne starter et foredrag om norsk industrihistorie.

– Kritikerne er fullstendig historieløse. Historien om Norge er at vi har vært djerve, vi har tenkt stort. Vi har fått til samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Det er historien om Norsk Hydro, og om oljenæringen, sier Vestre.

Han følger opp med «månelandingen» på Mongstad, testsenteret for karbonfangst- og lagring.

– Det ble idiotforklart. Ja, det ble dyrere og vi fikk det ikke til akkurat som vi trodde. Men fakta er at om ett og et halvt år åpner Northern Lights og Langskip. Det kommer til å bli et fullstendig avgjørende bidrag for å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen, sier Vestre, og ber kritikere lese seg opp på ovennevnte eksempler.

Han er glad for flertall i stortinget for regjeringens havvindsatsing. Høyre har ikke støttet regjeringens plan, blant annet på grunnlag av uenighet rundt eksportkabler.

– Planen vil sikre nok kraft i Norge til at vi kan nå klimamålene og sikre grønn industrivekst. Alternativet, å ikke gjøre noe fordi vi ikke har alle svarene, er egentlig å avlyse klimamål og omstilling. Det kommer Ap og regjeringen aldri til å gå med på. Kritikerne kan bare rope og skrike.

– «Sier han irritert», legger Vestre til med et smil.