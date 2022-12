Moltzau tapte sak om luksusvilla

En advokat og hans advokatfirma ble saksøkt av sin klient Aase Marie Moltzau (79) etter å ha tvangssolgt luksusvillaen.

TVANGSSOLGT: Eiendommen på Ullernåsen ble solgt i 2018.

Luksusvillaen til rederparet Ragnar Moltzau (81) og Aase Marie Moltzau på Ullernåsen i Oslo ble i 2018 lagt ut for tvangssalg, og solgt for 53 millioner.

Dette mente ekteparet Moltzau var for lite, og de stevnet sin advokat for retten.

Nå er retten ferdig med behandlingen av saken, og advokaten vinner på alle punkter. Advokaten og hans advokatfirma Ræder har av retten blitt tilkjent 145.200 kroner hver i erstatning i rettssaken som ble behandlet i Oslo tingrett for to uker siden.

UTSIKT: Fra Ullernåsen har man utsikt over hele Oslo.

Fikk lån av Kiwi-millionær

Stridens kjerne dreide seg om hvorvidt Moltzau-parets advokat hadde fått tilgang på avgjørende informasjon da den 800 kvadratmeter store eiendommen skulle selges i 2018.

Ekteparet mener advokaten var uaktsom eller grov uaktsom i å ikke videreformidlet at det var interesse for å kjøpe eiendommen uregulert for 60 millioner kroner, noe som kunne ha forhindret at eiendommen ble tvangssolgt.

Dette avfeies kategorisk i den ferske kjennelsen fra Oslo tingrett.

«Heide har ikke opptrådt uaktsomt. Det foreligger således ikke ansvarsgrunnlag, hverken for Heide selv eller for Ræder. Begge de saksøkte blir dermed å frifinne,» skriver retten i kjennelsen.

Årsaken til at eiendommen skulle tvangsselges, var at Kiwi-gründer Terje Navjord krevde det.

Han kom rederparet til unnsetning i 2011, da boligen ble lagt ut for tvangssalg for første gang, og lånte dem 28 millioner slik at de kunne kjøpe tilbake sin egen bolig.

OMSTRIDT: Det var andre gang boligen ble lagt ut for tvangssalg. Dette bildet er fra boligannonsen fra 2011.

Solgte aldri

I kjennelsen fra tingretten kommer det frem at lånet hadde utløpsdato i 2014, og etter planen skulle boligen legges ut for salg så fort prisen ikke lengre var påvirket av de negative effektene ved tvangssalg.

Dette skjedde derimot ikke. I 2016 inngikk Navjord og paret en avtale om at eiendommen skulle selges i maimåned samme år. Det skjedde heller ikke.

Seks år etter at lånet ble gitt fikk Navjord nok, og begjærte villaen tvangssolgt.

– Lånet som ble gitt fra Navjord til Moltzau er ikke blitt betalt i henhold til avtalen over lengre tid, og da har Navjord sett det nødvendig å selge eiendommen. Han ønsker ikke å si så mye mer enn det, har Navjords advokat Haakon Løvaas Haaland tidligere sagt til DN.

Boligen er tidligere omtalt som en av Norges dyreste. Nå er den eid av boligutbyggeren Tinholt Eiendom, som har eiendommen på sin liste over pågående prosjekter.