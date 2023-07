Konkurs i byggefirma etter over 20 år: – Bråstopp

Lierhus AS omsatte for 271 millioner i 2021. De klarte seg gjennom finanskriser og dårlige tider, men mandag var det kroken på døren for boligbyggeren.

KONKURS: – Det er klart det er blytungt, sier daglig leder Pål-Morten Grande.

– Jeg kan nesten ikke beskrive det. Jeg merker jeg blir helt tom når jeg snakker om det, sier daglig leder Pål-Morten Grande.

Etter 23 år er det slutt for boligbyggeren som de siste årene har omsatt for flere hundre millioner årlig.

– Den endelige spikeren i kisten var at vi ikke fikk sluttoppgjør på flere av prosjektene før sommeren, sier Grande.

Ifølge bostyrer Lene Langseth er årsaken til konkursen sammensatt.

– Denne konkursen er sammensatt av flere årsaker. Bransjen sliter åpenbart med økte priser på materialer blant annet, sier Langseth.

Mandag meldte styret oppbud i selskapet, etter en lang tid med trange økonomiske kår i bransjen.

Firmaet som i dag er Lierhus AS ble stiftet i 2000, men endret navn til det nåværende i 2004. Drammens Tidende har også omtalt saken.

Tøffe økonomiske tider

– Vi har tidligere opplevd finanskrise og dårlige tider. Men vi har aldri opplevd et halvår hvor vi kun har signert én kontrakt. Når vi i tillegg ikke mottar betaling fra kunder, da blir det en bråstopp, forklarer Grande.

Selskapet har tidligere bygd mellom 30 og 50 hus i året, men siden pandemien har utbyggeren opplevd et fall i etterspørselen etter nybygg.

– For 2023 hadde vi budsjettert at vi skulle skrive kontrakter for mellom 75-150 millioner kroner, men i takt med markedsutviklingen har vi merket stor nedgang i etterspørselen blant kunder.

Vanskeligere lånefinansiering og tøffere økonomiske tider i byggebransjen har preget selskapet.

– Det har blitt vanskeligere både for privatkunder og etablerte utbyggere å få lånefinansiering. Når man først har fått finansiering har kravet til egenkapital blitt høyere. Før klarte vi oss med mellom 40–50 prosent forhåndssalg av boliger. Nå er kravet opp mot 60–70 prosent, sier Grande

Konkurs i hundremillionerklassen

I 2021 omsatte Lierhus AS for rundt 271,4 millioner kroner, og året før var omsetningen på 302 millioner.

Fra 2017 til 2020 har selskapet hatt en jevn økning i driftsinntekter, men i 2021 snudde det brått. Fra 2020 til 2021 falt årsresultatet fra 3,4 millioner i pluss, til 21,7 millioner i minus. Og fra 2019 til 2021 har varekostnadene økt med over 110 millioner kroner.

– Før tok det fire måneder fra kontrakten var signert til vi kunne starte utbygging av en bolig. Nå kan ta opp mot ett år siden det har blitt vanskeligere både for oss og kunden å få lånefinansiering, forteller Grande.

I 2020 signerte Lierhus AS en kontrakt med Solon Eiendom til en verdi av 300 millioner kroner, ifølge Drammens Tidende. Det er den største kontrakten selskapet noen gang har hatt.

Grande merker at økte renter, strømpriser og byggkostnader har lagt en betydelig demper for aktiviteten i byggenæringen.

– Jeg opplever at hele verdikjeden strammer inn. Før pandemien betalte kunder både før og innen forfall – ting gikk av seg selv. Her har vi sett en endring og det sitter lenger inne for folk å betale faktura innen fristen. Jeg opplever at folk forsøker å kjøpe seg tid, sier han.

– Det er klart det er blytungt, sukker Grande.

Samtidig har byggestopp i Oslo og Bærum, kombinert med høyere utlånsrenter gjort salg av nye boliger krevende.

– Utbyggerstoppet har gjort arbeidet veldig vanskelig. Solide aktører fikk tidligere en utlånsrente på 3–4 prosent. Nå har utlånsrenten for en rekke utbyggere steget til mellom 8–10 prosent, sier Grande og legger til:

– Budsjettet sprekker hvis man sitter på eiendom fra pandemien nå som materialprisene har økt kraftig og rentekostnadene plutselig har doblet seg.

– Hvordan blir veien videre?

– For andre er det sikkert vanlig å starte opp igjen, men den energien er ikke igjen hos oss. Jeg og styreleder Vidar Solberg har hatt arbeidsuker på nærmere 70 timer siden pandemien. Vi har ikke mer overskudd igjen, sier Grande.

– Det er krig i Europa så jeg synes det blir vanskelig å klage over problemene vi står overfor, men det er klart det er blytungt.

– Noen prosjekter står halvferdig

Bostyrer Langseth jobber nå med å finne ut hvordan selskapets verdier kan sikres og hva som skal skje med de ansatte. Ifølge henne er det 22 ansatte som står i fare for å miste jobbene sine.

– Jeg fikk dokumentene i dag tidlig og har begynt å sette meg inn i saken. Nå må vi ta stilling til hva som skjer med de ansatte, sier bobestyreren tirsdag.

Hun mener at renteøkningene, krigen i Ukraina og følgene den har fått for prisene på materialer har mye av skylden for konkursen.

– Det gjør det det vanskelig å drive denne typen virksomhet, sier hun.

– Har det vært noen interesse for kjøp av boet?

– Foreløpig har jeg fått noen meldinger fra diverse booppkjøpere. Slik som det ofte er med konkurser, svarer hun.

– Er det noen kunder som er rammet – i så fall hvordan?

– De har noen pågående prosjekter som vi holder på å avklare statusen på. Det er noen prosjekter som står halvferdig.