Hegnar: Har full tillit til Hurtigruten-sjefen

Styret i Hurtigruten sier at de har full tillit til konsernsjef Daniel Skjeldam.

Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam har stått i stormen de siste dagene ettersom flere detaljer rundt smittesituasjonen om bord på Hurtigruten har blitt kjent. Vis mer JOHAN ORDONEZ / AFP

Publisert: Oppdatert: 4. august 2020 17:23 , Publisert: 4. august 2020 16:54

– Hurtigruten er i en krevende situasjon. Det viktigste nå er å ivareta mannskap, ansatte og gjester på en god måte, komme til bunns i det som har skjedd, og over tid reetablere tilliten til selskapet, skriver styreleder Trygve Hegnar i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Styret har full tillit til Daniel Skjeldam og støtter ham og de ansatte i dette viktige arbeidet, står det videre i den korte meldingen fra styret.

E24 har vært i kontakt med både Hegnar og representanter for selskapet som begge opplyser at hverken ledelsen eller styret ønsker å kommentere saken ytterligere.

Hegnar, som har sittet som styreleder siden 2009, har frem til nå ikke ville kommentere krisen Hurtigruten har stått i. Det har heller ikke de andre eierne, Petter Stordalen eller fondet TDR Capital.

– På dette har vi ikke noen ytterligere kommentar fra TDR, skriver oppkjøpsfondets presseansvarlig Will Smith i en e-post til E24.

Hurtigruten har vært i hardt vær de siste dagene, etter 45 personer hittil er bekreftet smittet etter å ha vært ombord på eksepedisjonscruiseskipet MS «Roald Amundsen». De fleste av de smittede er ansatte fra Filippinene.

Les også Passasjerer på Hurtigruten-skipet Fridtjof Nansen bedt om å holde seg på lugaren

Hurtigrutens styreleder, Trygve Hegnar, var frem til tirsdag ettermiddag taus om situasjonen rederiet står i, men rykket like før klokken 17.00 ut med en pressemelding hvor han gir toppsjef Daniel Skjeldam sin fulle støtte. Mer enn det vil han ikke si om saken. Vis mer Bøe, Torstein / NTB scanpix

La seg flat

Skjeldam tok fullstendig ansvar for det vanskelige situasjonen Hurtigruten nå står i, og uttalte at han la seg flat og beklaget det som har skjedd.

– Jeg skal starte med å være grenseløst ærlig. Vi har sviktet. Vi har gjort feil. Det vi ser nå er ikke det Hurtigruten skal stå for eller det hurtigruten skal være. På vegne av selskapet beklager jeg det på det sterkeste, sa Skjeldam mandag kveld.

Bare noen få timer tidligere uttalte helseminister Bent Høie under en pressekonferanse at Hurtigruten hadde fått sin tillit svekket de siste dagene.

På spørsmål fra E24 om Skjeldam mandag følte at ledelsen hadde tillit til ham, svarte toppsjefen følgende:

– Det som er relevant for meg nå er at jeg skal rette opp i dette her, det er mitt ansvar alt som skjer i selskapet. Jeg skal rette opp i det og sørge for at vi kommer tilbake med den høye tilliten som vi skal ha til ha til oss.

Les også – Vi har ikke fulgt opp karanteneregler godt nok

Storeiere

Til sammen kontrollerer Hegnar, Stordalen og TDR Capital 97,26 prosent av aksjene i eierselskapet til Hurtigruten.

De resterende aksjene er fordelt til sjef i Stordalen-selskapet Strawberry Equity, Kenneth Jarl Andersen, og ledelsen i Hurtigruten, deriblant toppsjef Daniel Skjeldam, kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten, finansdirektør Torleif Erntsen og driftsdirektør Bent Martini.

Les også Passasjerer på Hurtigruten-skipet Fridtjof Nansen bedt om å holde seg på lugaren

Les også Regjeringen strammer inn for cruisetrafikk