Utskiftningene i Norwegian-toppen fortsetter: Her er Jacob Schrams nye ledergruppe

Selv om corona-krisen slo til stoppet aldri Norwegian Jacob Schram arbeidet med å legge den nye lederkabalen i selskapet. Onsdag er det meste klart og Schram henter inn en gammel Circle K-kollega for å lede en ny avdeling.

Konsernsjef Jacob Schram begynner nå for alvor å sette sine avtrykk i Norwegians organisasjon.

20. mai 2020

Helt siden Jacob Schram overtok som konsernsjef 1. januar har det vært klart at det ville komme endringer i konsernledelsen – og nå skjer det.

For selv om både Schram, finansdirektør Geir Karlsen og mange andre har jobbet intenst de siste ukene med å redde Norwegian fra en kollaps under corona-krisen, så har ikke strategiarbeidet stått stille.

Det har de siste par årene vært store endringer i Norwegian-ledelsen, jevnt og trutt. Nå endres hele ledelsesstrukturen i selskapet.

– Jeg har vært opptatt av å få på plass en lederstruktur som tar oss fra vekst til lønnsomhet gjennom å levere vår forretningsplan for Nye Norwegian. For å kunne drive et lønnsomt og bærekraftig selskap fremover, vil jeg bygge den kommersielle delen rundt to tydelige enheter med resultatansvar, sier konsernsjef Jacob Schram i en uttalelse.

De eneste som det nå er avklart at vil sitte igjen i konsernledelsen fra «Bjørn Kjos-tiden» er kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik og finansdirektør Geir Karlsen.

Karlsen har for øvrig ikke sittet så lenge. Han startet i jobben som finansdirektør våren 2018 og har i perioden etter Kjos fungert som konsernsjef og har ledet arbeidet med å snu selskapet rundt.

Hodejegere i sving under krisehåndteringen

Etter det E24 kjenner til har Jacob Schram brukt tid på å planlegge hvordan organisasjonen og ledelsen skal se ut fremover. Hodejegerfirmaet Egon Zehnder ble hyret inn i prosessen og alle ledere på toppnivå i Norwegian har vært inne til evaluering.

Da Norwegian la frem årsregnskapet for 2019 i februar – før corona-krisen – bekreftet Jacob Schram overfor E24 at det ville komme endringer i ledelsen, men han understreket at det var for tidlig å si når det ville skje.

– Når vi skal inn i den nye fasen må vi først vite hvor vi skal konkurrere, hva som er verdiforslaget vårt, og vi må lage en strategisk plattform. Det blir veldig retningsgivende for design av organisasjonen. Når vi har designet den riktige organisasjonen vil jeg se på hvilken kompetanse vi har og vi kobler det mot de stillingene vi har. Der vi ikke har riktig kompetanse vil vi enten se internt i selskapet om vi finner det vi trenger lenger ned eller om vi må se utenom selskapet, sa Schram i februar.

Store utskiftninger i Norwegian-ledelsen Samtidig som Norwegian gikk over fra rakettvekst til å ha store økonomiske utfordringer i 2018 og 2019 begynte det også å skje endringer i Norwegian-ledelsen. I fjor sommer gikk gründer og mangeårig konsernsjef Bjørn Kjos av. Både før og etter Kjos' avgang har det skjedd flere endringer i Norwegian-ledelsen. De eneste som det nå er avklart at vil sitte igjen i konsernledelsen fra «Bjørn Kjos-tiden» er kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik og finansdirektør Geir Karlsen. Karlsen har vært sentral i arbeidet med å snu Norwegians store underskudd som begynte i 2017. Han fortsetter. Her er en oversikt over andre endringer som har skjedd på toppen av Norwegian. Det er ikke klart om alle forlater Norwegian eller bare konsernledelsen: I juli i fjor ble det klart at mangeårig Norwegian-veteran og driftsdirektør Asgeir Nyseth forlot Norwegian til fordel for flyoperatøren Babcock.

I mai i fjor forlot mangeårig kommersiell direktør og «Norwegian-veteran» Thomas Ramdahl Norwegian . Han og Matthew Wood fikk høsten 2018 delt det kommersielle ansvaret for henholdsvis kort- og langdistanserutene mellom seg.

Helga Bollmann Leknes kom inn i Norwegian høsten 2017 som HR-direktør, men fikk et år senere det overordnede ansvaret for både HR og kommersiell, med Wood og Ramdahl under seg. I desember ble det klart at Bollmann Leknes forlot Norwegian .

Som ny kommersiell direktør hyret Norwegian midlertidig inn Marty St. George, som kom fra den samme jobben i amerikanske JetBlue. Han er nå ute av konsernledelsen .

Som ny HR-direktør ble Sarah Louise Goldsbrough hyret inn, men nå forlater også hun konsernledelsen . Inn kommer tidligere direktør for crew-planlegging, Guro H. Poulsen.

Juridisk direktør Frode Berg går ut av konsernledelsen

Tore Jenssen , som fra 2013 ledet Norwegians leasingselskap Arctic Aviation Assets skal inntil videre fungere som leder for Operations (drift)

IT- og kundedirektør Kurt Simonsen forlater også konsrenledelsen. Han begynte i Norwegian i starten av 2018

Bjørn Erik Barman-Jenssen, som har vært i Norwegian siden 2007, har i flere år sittet i konsernledelsen med ansvar for cargo og bakketjenester. Han forlater også konsernledelsen Vis mer vg-expand-down

Nye avdelinger

I dagens melding skriver Norwegian at de har opprettet to nye avdelinger, som har fått navnet «Airline» og «Airline Ecosystem».

Førstnevnte skal ha det fulle resultatansvaret for kjernedriften i Norwegian, og for salgs- og markedsaktiviteten.

Avdelingen skal ledes av briten Andrew Hodges, som kommer fra en lederstilling i Norwegians kommersielle avdeling. Han blant annet bakgrunn fra EasyJet og British Airways, samt fra Deloitte.

«Airline Ecosystem», som skal ha et fullt resultatansvar og arbeide med partneravtaler og kundeplattformer, har ikke fått en fast sjef. Inntil videre vil Brede Huser, som i dag er sjef for fordelsprogrammet Norwegian Reward, ha midlertidig ansvar.

Henter tidligere kollega

I dagens melding kommer det også frem at Christoffer Sundby hentes inn for å lede den nye avdelingen «Customer».

Sundby og Schram kjenner godt til hverandre fra tiden i Circle K. Begge to har også vært i McKinsey. Jacob Schram kom inn i Circle K (den gang Statoil Fuel & Retail) i 1996 og hadde opp gjennom årene en rekke sentrale stillinger. Jacob Schram var sjef for Statoil Fuel & Retail da Christoffer Sundby kom inn som direktør for forretningsutvikling i 2009.

I forbindelse med børsnoteringen av Statoil Fuel & Retail, og etter hvert som Alimentation Couche-Tard kjøpte opp selskapet, ble begge med videre.

Schram rykket opp som konserndirektør for Europa i det gigantiske drivstoff- og kioskkonsernet. Sundby ble i 2012 direktør for Circle Ks egne stasjoner i Norge og ble i juni 2017 Norgessjef i Circle K. Han satt da i ledergruppen til Jacob Schram frem til Schram forlot Circle K i desember 2018.

Sundby forlot selv Circle K i august 2019 da han gikk over til å bli sjef i helsekonsernet Unicare.

Fra 1. september vil Sundby og Schram igjen sitte i samme ledergruppe, nå i Norwegian.

Avdelingen Sunby skal lede vil ha ansvaret for kundereisen. Det inkluderer kundeservice, markedsføring og produktutvikling.

Finansdirektør Geir Karlsen (i midten ) har vært sentral i snuoperasjonen av Norwegian før corona, og ikke minst under redningsoperasjonen nå. Han fortsetter i samme jobb.

Finansdirektøren fortsetter

Samtidig kommer det frem at finansdirektør Geir Karlsen vil fortsette i stillingen sin, med ansvar for avdelingen «Finance & Control».

Avdelingen «Operations», som har ansvar for det flyoperative og for vedlikehold og sikkerhet, har ikke fått en fast leder ennå. Tore Kristian Jenssen vil fortsette å lede avdelingen frem til ny leder er på plass, skriver Norwegian i dagens melding.

Knut Olav Irgens Høeg, som i dag har ansvar for IT og kundesenteret i Norwegian, skal lede en nyopprettet avdeling med ansvaret for IT og innkjøp. Samtidig skal Anne-Sissel Skånvik fortsette å lede kommunikasjonsavdelingen, mens Guro Poulsen fortsetter å ha HR-ansvar.

Den nye konsernledelsen vil være operativ fra 2. juni 2020.