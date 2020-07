Vil ha svar på om store arrangementer blir tillatt

Antallsbegrensningen bør bort fra arrangementer og konferanser fra 1. september, mener flere aktører i eventbransjen. Nå har de skrevet brev til regjeringen.

VIL HA FLERE INN: Eventbransjen vil ha et tydelig signal på når store arrangementer blir tillatt. Her fra en konsert i Telenor Arena.

Publisert: 1. juli 2020

Onsdag fikk både kulturminister Abid Raja, næringsminister Iselin Nybø og helse- og omsorgsminister Bent Høie et brev fra eventbransjen på sitt bord.

I brevet uttrykkes det bekymring for reiselivs- og eventmarkedet. Samtidig bes det om et «tydelig signal» fra regjeringen om det kan åpnes for større arrangementer og samlinger uten antallsbegrensning fra 1. september, så lenge kravene til smittevern følges og R-tallet holder seg på dagens nivå.

«Det vil med andre ord si at det ikke er antall deltagere som setter begrensningen for en konferanse eller et arrangement, men avstanden mellom deltagerne og at øvrige fasiliteter og smitteverntiltak er tilpasset dette», heter det i brevet.

Forståelse for smitteverntiltak

Brevet er signert av direktører og toppsjefer i bransjeorganisasjonene Norsk reiseliv, Sponsor og Eventforeningen, NHO reiseliv og Virke kultur og opplevelser, samt flyselskapet SAS, hotellkjedene Scandic Hotels, Nordic Choice, Thon Hotels og eventbyrået Komon-Stageway.

Det understrekes i brevet at aktørene har stor forståelse for tiltakene som er satt i verk for å hindre smittespredning.

«Samtidig mener vi nå at regelverket må tilpasses situasjonen i forhold til lav smittespredning, god kontroll i næringen og aktivitetsnivået i samfunnet for øvrig», skriver aktørene i brevet.

Vil ha målrettede tiltak

Det opplyses samtidig at det er av stor betydning at det iverksettes målrettede tiltak som får bransjen til å overleve. Derfor ber man regjeringen starte dialog med sentrale aktører i reiselivs- og eventbransjen, «slik at man ikke risikerer at en hel næringskjede blir borte».

E24 har vært i kontakt med Kulturdepartementet som opplyser at det ikke er satt noe tidspunkt for når regjeringen vil ta en beslutning for hva som skjer med større arrangementer etter 1. september.