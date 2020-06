SAS sender oppsigelsesbrev til nesten 1600 ansatte i Danmark

SAS-sjef Rickard Gustafson ledet selskapet da man klarte å styre selskapet så vidt unna konkurs høsten 2012, men sier han aldri har vært med på noe lignende Vis mer JOHAN NILSSON / TT News Agency

Publisert: Oppdatert: 29. juni 2020 10:41 , Publisert: 29. juni 2020 09:52

Som følge av coronakrisen har flyselskapet SAS, sendt oppsigelsesbrev til 1593 av deres danske ansatte.

Det forteller flyselskapet til TV2 mandag formiddag.

Av de ansatte som har mottatt oppsigelsesbrev er det 684 kabinansatte, 586 bakkeansatte, 176 piloter, 96 teknikkere og 51 administrative medarbeidere som har mottatt oppsigelsesbrev.

– Det er veldig mange ansatte, og mine kolleger har det ikke bra. Hele bransjen er jo også rammet, så de kan ikke bare søke jobb et annet sted forteller Christa Ceré, formann i CAU.

De som har fått oppsigelsesbrev har muligheten til å i stedet velge en permisjonsperiode på opptil 24 måneder.

Pressekontakt John Eckhoff i SAS bekrefter til E24 at ansatte i Danmark har mottatt oppsigelsesbrev.

I Norge er det ingen kabinansatte som får oppsigelsesvarsel mandag.

– Vi er ferdig med nedbemanning blant de kabinansatte for lenge siden, sier pressesjef John Eckhoff til NTB.

Skal kutte 5.000

I slutten av april varslet flyselskapet om at de må redusere arbeidsstyrken med 5.000 ansatte som en permanent løsning.

Nedbemanningen tilsvarer nesten en halvering av det totale antallet heltidsstillinger i konsernet som var på 10.445 per utgangen av november.

– Dette er en av de vanskeligste beslutningene jeg har måttet ta som SAS-sjef og dette går utover flinke medarbeidere vi har i selskapet, fortalte en alvorspreget konsernsjef Rickard Gustafson til E24.

Christian Lund, leder for SPG, unionen av de svenske, danske og norske pilotforeningene i SAS fortalte til E24 at det var en svart dag for skandinavisk luftfart da nyheten om nedbemanninger ble kjent.

I april meldte de at om lag 1.900 stillinger skulle kuttes i Sverige, 1.300 stillinger i Norge og 1.700 stillinger i Danmark.

Frustrasjon rundt sluttpakker

Tidligere denne måneden varslet selskapet masseoppsigelser av 1.300 ansatte bare i Norge. Da nedbemanningen startet med de første 350, omtalte E24 en frustrasjon rundt «sluttpakken» de da ble tilbudt.

De norske ansatte fikk to alternativer:

Det første er å arbeide ut oppsigelsestiden, med en lovfestet rett til gjeninntredelse på ett år.

Det andre var en sluttavtale hvor de ansatte gir avkall på oppsigelsestid og får en engangsutbetaling tilsvarende halve denne tiden. I tillegg blir man lagt i en såkalt «rekrutteringspool» i tre år, hvor SAS forplikter seg til å rekruttere fra listen, som sorteres etter ansiennitet, ved behov.

