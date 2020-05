Fersk tjeneste skal varsle om kommende konkurser

Rettssjekk.no overvåker norske domstoler og varsler kunder når selskaper blir kalt inn for retten. Antallet konkursbegjæringer har falt kraftig de siste månedene, men er ventet å øke igjen gjennom sommeren og høsten.

SPENT PÅ SOMMEREN: Medeier Fred Arne Bakken i Pulse tror en rekke norske bedrifter kan ha blitt holdt kunstig i live gjennom coronakrisen. Han er spent på hvordan sommeren og høsten blir.

Pulse AS har utviklet en ny tjeneste som systematisk henter inn informasjon om berammede rettsmøter for alle norske bedrifter.

På den måten kan brukerne få beskjed om en kunde eller leverandør går i retning konkurs, er involvert i et kontraktsbrudd eller får et krav mot seg.

– Med denne informasjonen kan man rekke å styre unna store tap, sier medeier Fred Arne Bakken.

Varselflagg

Selskaper som ikke er levedyktige, dør enten ved at det selv melder oppbud, eller ved at det blir slått konkurs.

Når en annen part begjærer et selskap konkurs, kalles disse inn til rettsmøte. Møtet finner vanligvis sted i løpet av de neste to til seks ukene, forteller Bakken.

Det er Skatteetaten som står for flest konkursbegjæringer i Norge. Arbeidstagere mot egen bedrift bidrar med nest flest.

– Med tanke på at opp mot 80 prosent av alle konkursbegjæringer ender med at selskapet blir slått konkurs, er dette ekstremt tydelige varselflagg på bedrifter i pengetrøbbel, sier Bakken.

Regnskap Norge: Positiv med forbehold

Pulse AS anser selskaper som yter kreditt som deres mest aktuelle kunder. Fred Arne Bakken forteller at mange av disse allerede har pleid å sjekke opp kommende rettssaker når de behandler lånesøknader, men at dette har blitt gjort manuelt, domstol for domstol.

– Det vi har gjort er å sette offentlig informasjon i et system. Jeg tror spesielt selskaper med store porteføljer ser verdien av tjenesten vår, sier han.

Fred Arne Bakken på kontoret i Oslo sentrum.

– Tror du informasjonen kan bidra til økt tilbakeholdenhet, som igjen gjør at bedrifter som burde fått kreditt, ikke får det?

– Det vi har hørt fra pilotkundene våre er ikke at de kutter alle bånd til en forretningsforbindelse når de får et varsel fra vår tjeneste, men at de først tar opp kontakten for å høre hvordan det går. Alt i alt tror jeg at Rettssjekk.no kan bidra til at økonomiske tap reduseres.

Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge forteller at de er positive til alle tjenester som bidrar til økt transparens, slik at det blir mer lønnsomt å være et selskap som driver på ryddig og ærlig vis.

– Med et lite forbehold, for det er viktig å huske på at informasjonen man får fra Rettsjekk.no ikke trenger å være så presis eller relevant. Det blir jo tatt ut en del urimelige søksmål, for eksempel.

Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge er først og fremst positiv til tjenesten Rettssjekk.no.

Færre konkursbegjæringer

De siste månedene har imidlertid ikke vært noen høytid for tjenestens nytteverdi. I coronakrisen har Skatteetaten trukket konkursbegjæringer, holdt en tilbakeholden linje med å sende nye og utsatt ulike innbetalingsfrister.

Det har medført at antallet konkurser har sunket sammenlignet med i fjor og at en større andel av konkursene kommer av at selskapet selv begjærer oppbud.

– Noen av våre kunder, som er bedrifter som yter kreditt, sier at de ikke er komfortable med de forskjellige utsettelsene, fordi de vanlige kontrollmekanismene ikke er der. Det kan virke som at det er en del bedrifter som er blitt holdt kunstig i live de siste månedene, sier Fred Arne Bakken.

Utover sommeren og høsten, når eksempelvis merverdiavgift og arbeidsgiveravgift må betales, er det sannsynlig at antallet konkursbegjæringer vil øke, tror konkursadvokat Nils Holger Koefoed i advokatfirmaet Ro Sommernes.

– Jeg tror det kommer en kraftig økning, muligens i midten av juni i forbindelse med utbetaling av feriepenger. For én ting er å oversitte forfall på momsinnbetalingen, men man utsetter ikke feriepengeutbetaling dersom man ikke har likviditet, sier han.