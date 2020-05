Bergensrederi blir europeisk gigant

Bergensrederiet Wilson overtar 20 skip, og blir dermed Europas største innen nærskipsfart med tørrlast, ifølge selskapet.

Bergensrederiet Wilson blir størst i Europa innenfor segmentet nærskipsfart med tørrlast.

Rederiet Wilson går sammen med det tyske rederiet Arkon, og overtar rundt 20 såkalte tørrbulkskip samt fire nye skip som snart skal leveres.

Dermed blir rederiet Europas største innen sitt segment – nærskipsfart med tørrlast – med 130 skip i flåten. Wilson er et av Bergens eldste rederier, med røtter tilbake til 1923.

Finansdirektør Stig Vangen i Wilson er godt fornøyd med avtalen.

– Det er kjekt at vi nå blir størst i short sea (nærskipsfart, journ.anm.) i Europa. Det gjør at vi får større aktivitet, flere skip og vi kan være mer fleksibel overfor våre kunder, sier Vangen.

Positivt for Bergen

Wilson har en rekke mindre kontorer rundt i verden, men virksomheten styres og kontrolleres fra Bergen. På hovedkontoret på Bradbenken rett ved Bryggen i Bergen har rederiet rundt 100 ansatte. Satsingen vil sikre aktiviteten her, sier Vangen.

– Dette er positivt for kontoret i Bergen. Vi har akkurat ansatt tre stykker, og så får vi se. Vi prøver å drive mest mulig effektivt, men jo flere skip, jo mer arbeid blir det, sier han.

I tillegg til de kontoransatte har rederiet tilsammen rundt 1700 personer på jobb om bord på skipene.

Vangen mener utvidelsen av rederiet kan bidra til å styrke Bergens posisjon som landets sjøfartshovedstad.

– Det er mange rederier her som tenker industrielt og med et langsiktig perspektiv. Dette vil nok bidra til at byen vil styrke sin posisjon videre, sier han.

Frakter inn og ut av landet

Rederiets hovedvirksomhet er delt i to. Rundt halvparten av virksomheten består i å frakte laster inn og ut av Norge, for eksempel fra store industribedrifter i norske fjorder til kunder på kontinentet.

Den andre halvparten av virksomheten består i å frakte laster mellom land i Europa.

Lastene kan være det meste som er tørt, forklarer Vangen. Stål, sand, salt, havre og tømmer. I tillegg kommer ferdige produkter, som for eksempel hele vindmølleblader, sier han.

En typisk reise går over åtte dager, for eksempel fra en norsk fjord til en europeisk havn. Der ligger skipet til kai i fire dager, før det drar ut på en ny åttedagers seilas.

Større muligheter for sammenslåing

I en børsmelding skriver selskapet at avtalen mellom det tyske rederiet og Wilson viser partenes langsiktige tro på markedet, til tross for konorapandemien.

Vangen understreker at situasjonen i den maritime næringen er vanskelig og preget av usikkerhet.

– Vi var i en dialog med rederiet også før koronaen kom. Det er klart det er en situasjon som er preget av usikkerhet, men vi skal ri av stormen og komme styrket ut i det lange løp, sier Vangen.

– Påvirket pandemien avtalen deres?

– Det er klart at koronapandemien påvirker konsolideringsbehovet i bransjen, og mulighetene nå er nok større enn ellers, sier Vangen.