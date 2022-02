– Mímir er den nye nasjonale klovnen

– Han skulle sikkert ønske at vi hadde Telenors kobberkabler liggende ennå, sier Randaberg-ordfører Jarle Bø, som ikke tar lett på Rødt-politikerens kritikk av Lyses kjøp av Ice.

Randaberg-ordfører kaller Rødt-politiker Mímir Kristjánsson for en klovn etter utspillene knyttet til Lyses kjøp av Ice. Vis mer

Fredag kom nyheten om at Lyse kjøpte landets tredje største mobilnettselskap, Ice.

– Nå blir Lyse, Altibox og Ice en fullverdig teleoperatør i landet, sa Lyses konserndirektør for tele, Toril Nag til Aftenbladet/E24.

Rødts stortingspolitiker fra Stavanger, Mímir Kristjánsson, jublet ikke over kjøpet.

– Nå er vi midt i en strømkrise. Lyse har fått et rekordoverskudd. Da er det helt feil å bruke penger på å etablere seg som en konkurrent til Telenor, sa Kristjánsson.

– Skyter med enkel retorikk

Det er helt feil av Lyse å bruke penger på noe de ikke driver med, mente han.

Dette skaper reaksjoner blant Lyses eiere, som er 14 kommuner i Sør-Rogaland. Randaberg eier 3,2 prosent av selskapet. Kommunens ordfører, Jarle Bø (Sp), er ikke nådig mot stortingsrepresentanten.

– Mímir er den nye nasjonale klovnen. Han skyter med enkel retorikk hver gang det passer han, slår han fast.

Mímir Kristjánsson etter valgresultatene fra høstens valg, da han ble valgt inn på Stortinget. Vis mer

Det er viktig at selskapet fortsetter utviklingen, mener Jarle Bø. Rogaland var det første fylket som i sin tid bygget ut fibernett.

– Da brukte vi oppsparte midler på noe annet enn hva vi hadde gjort tidligere, noe Mímir reagerer på nå, hevder Bø.

– Faktum er at Mimir med sin politikk ville stått i veien for fibernettutbyggingen i sin tid. Han skulle sikkert ønske at vi hadde Telenors kobberkabler liggende ennå, legger Randaberg-ordføreren til.

Kristjánsson har lite til overs for kritikken fra Randaberg-ordføreren.

– Dette får stå for hans regning. Jeg er glad i å klovne, men strømprisen er blodig alvor for folk, svarer Rødt-politikeren

– Mitt spørsmål er hva man skal bruke Altibox til. Hvis man skal flytte penger fra vannkraft til andre områder, så får man et problem, hevder han.

Dette problemet kommer tydelig frem med at Lyse får et milliardoverskudd av en strømkrise, som ikke burde brukes til å opprette en konkurrent til Telenor, forteller han.

– Våger å satse

Også i hjemkommunen faller Kristjánssons kritikk på steingrunn. Stavanger er Lyses største eier, med om lag 46 prosent av aksjene.

– Dette viser at Mímir ikke har satt seg inn hvordan kommunene får sine inntekter fra Lyse, sier Stavanger-ordfører, Kari Nessa Nordtun.

Hun reagerer på uttalelsene.

– De er et bevis på at Rødt nasjonalt ikke vil at selskaper som Lyse skal skape vekst, arbeidsplasser, ringvirkninger og utbytte for kommune og innbyggere, legger Stavanger-ordføreren til.

Hun er stolt over hvordan Lyse er drevet, og inntektene dette har gitt til eierkommunene.

– Dersom Mimir hadde fått bestemme, ville ikke kommunene fått stabilt høye utbytter av Lyse, som kan brukes på innbyggerne, hevder hun.

Kari Nessa Nordtun gir ikke Kristjánssons støtte i hans uttalelser. Vis mer

Hun forventer også at kjøpet vil føre til flere teknologiarbeidsplasser i regionen. Hun mener oppkjøpet er en riktig prioritering av selskapet.

– For at Lyse skal vokse og opprettholde sin sterke posisjon i markedet, er det viktig at de er framoverlente og våger å satse. Noen satsinger gir ikke suksess, mens andre har blitt en formidabel suksess. For å kunne investere og satse, trenger Lyse investeringskapital, mener Nessa Nordtun.

– Jeg er sikker på at det både byen og innbyggere er bedre tjent med en slik satsing enn å gi ut noen hundrelapper og tusenlapper i engangsbeløp, avslutter Stavanger-ordføreren.

Rødt-politikeren har ingen tro på at hans politikk ville ført til lavere utbytte til kommunene.

– Pengene de bruker på Ice kunne heller blitt brukt på utbytte til kommunene, flirer han.

– Midt i en strømkrise synes jeg ikke det er riktig å bruke pengene på dette, legger Kristjánsson til.

– I tråd med eiernes ønsker

Pål Morten Borgli er varaordfører i kommunen som er Lyses nest største eier, Sandnes. Han leder også Lyses bedriftsforsamling.

Heller ikke han er enig med Kristjánssons vurderinger av kjøpet.

– Eierne har uttrykt ønske om å styrke seg på televirksomheten, forteller Borgli.

Pål Morten Borgli er varaordfører i Lyses nest største eier, Sandnes. Vis mer

Han forstår at det er mulig å trekke slutningene som Rødt-politikeren gjør. Likevel er han klar på at dette har vært selskapets strategi lenge, og kommunene har stilt seg bak.

– Det er Lyses eierstrategi å vokse innen teleområdet, uavhengig strømpriser, sier han.

– Men strømpris-argumentasjonen er lavthengende frukt for Mimir og andre som trekker de koblingene. Satsingen er helt i tråd med eiernes ønsker, avslutter varaordføreren i Sandnes.