Aktor vil ha seks års fengsel for Nordic Securities-tiltalte

Økokrim mener Nordic Securities-gründerne Endre Tangenes og Erik Egenæs bør fengsles i seks år for grovt bedrageri.

NORDIC SECURITIES-GRÜNDERE: Erik Egenæs og Endre Tangenes (til h.) startet Nordic Securities i 2009. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Det kom frem tirsdag da aktor Lars-Kaspar Andersen, politiadvokat i Økokrim, åpnet påtalemyndighetens sluttprosedyre i maratonrettssaken, skriver Dagens Næringsliv.

– Bedrageriets størrelse er nok til en streng straff på fem år og med skjerpende omstendigheter mener påtalemyndigheten at den bør være på seks år, sa Andersen i retten, ifølge DN.

Økokrim har tiltalt Tangenes og Egenæs for grovt bedrageri ved å ha påført 39 investorer et tap på nesten 47 millioner kroner.

Grovt bedrageri har en strafferamme på seks år, men i denne saken mener Økokrim at strafferammen bør forhøyes på grunn av alvorlighetsgraden, melder Finansavisen. Det tilsier at straffen kan være opp mot 12 år.

Det er i alt fire personer tiltalt i den omfattende rettssaken som startet i oktober. To av disse er kun tiltalt for brudd på god forretningsskikk, og kom med tilståelse 16. desember, mens gründerne altså er tiltalt for grovt bedrageri.

Endre Tangenes og Erik Egenæs nekter straffskyld.

Økokrim mener at Egenæs og Tangenes unnlot å fortelle om den høye risikoen ved å kjøpe aksjer i The Nordic Group, som var morselskapet til Nordic Securities. De mener også at gründerne ikke ga flere vesentlige opplysninger da de fikk flere ikke-profesjonelle investorer til å kjøpe aksjer i The Nordic Group, har E24 tidligere omtalt.

Advokat Anders Brosveet som representerer Tangenes og Egenæs sa til E24 i da rettssaken startet at Økokrim ikke «konkretiserer hvilke faktiske uriktige opplysninger som har vært utslagsgivende for disse kjøpene».

– Det at aksjehandler i unoterte papirer i ettertid viste seg å ikke være lukrativt er noe annet enn bedrageri, sa han da.