Ikke skremt av husleie på 24.000: – Nå tar vi det vi får

Regionsjef i Utleiemegleren tror det voldsomme presset i leiemarkedet kan vare til langt utpå vinteren. – En helt annen situasjon enn tidligere år.

22-åringene Magnus Øien (f.v.), Gard Kleven og Eirik Nagvik opplever beinhard konkurranse på utleiemarkedet i Oslo.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har forsøkt oss på rundt ti leiligheter uten å få napp. Flere ganger har jeg opplevd å sende meldinger til utleiere uten engang å få svar, sier Magnus Øien (22).

Torsdag ettermiddag var han og kompisene Eirik Nagvik (22) og Gard Kleven (22) på visning på en utleieleilighet på Adamstuen i Oslo. Husleien for tre rom og snaue 80 kvadratmeter er på 24.000 kroner i måneden.

Til sammen 60 personer var påmeldt visningen bare denne ettermiddagen.

– Det er veldig stor konkurranse om de få boligene som er på markedet. Vi vil helst ha en fin leilighet, men nå tar vi det vi får, sier Eirik Nagvik (22).

Kompisgjengen tror det kan bli ekstra vanskelig å komme gjennom nåløyet for tre unge menn på 22 år. – Jeg er redd mange utleiere har fordommer og tror det vil bli kaos, sier Gard Kleven (foran, i midten).

De tre vennene bor allerede i Oslo, men ønsker å flytte ut fra sine respektive barndomshjem. Månedsleien på drøye 24.000 kroner skremmer dem ikke.

– Det er dyrt, men vi har alle fast jobb som elektrikere, så for oss skal det gå fint. For studenter derimot må utleieprisene være helt krise, sier Gard Kleven (22).

– Dessuten er det sentralfyring og varmtvann inkludert i leien. Det hjelper en del nå som strømmen er så dyr, tilføyer Magnus Øien.

– Det koker

Onsdag publiserte Eiendom Norge tall som viste en historisk oppgang i leieprisene i årets andre kvartal. Administrerende direktør Henning Lauridsen karakteriserte utbudet av utleieboliger i Oslo som «urovekkende lavt».

– Det koker i markedet om dagen. Meglerne våre opplever å få over 100 henvendelser på én dag på attraktive boliger. Det gjelder spesielt boliger som er tilpasset studenter og kollektiv, sier Siri Anne Bernum Halck, regionsjef i Utleiemegleren til E24.

– Leiemarkedet er sesongbasert, og det er vanlig at det er stor etterspørsel eter leieboliger på sensommeren. Men i år er vi i en helt annen situasjon enn tidligere år, siden det er mye færre boliger på markedet. Kanskje vil det store presset vare til utpå vinteren, sier hun videre.

Siri Anne Bernum Halck, regionsjef i Utleiemegleren, tror det store presset i utleiemarkedet kan vare unormalt lenge i år.

– Ingen quick fix

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) hadde fredag morgen krisemøte om leiemarkedet med en rekke aktører – blant andre Leieboerforeningen, Forbrukerrådet, Norsk Eiendom og Finn.no

– Det er ingen «quick fix» for å løse utfordringene i leiemarkedet. Kommunene har et særlig viktig ansvar med å legge til rette for planarbeid og boligbygging. Jeg er opptatt av hvordan vi som nasjonale myndigheter kan bidra til å gjøre det arbeidet enklere, sier Gjelsvik til E24 etter møtet.

I Norge er husleie såkalt indeksregulert, som betyr at utleier kan kun kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen en gang i året.

Onsdag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) tall som viste at prisveksten i Norge var på 6,8 prosent i juli målt mot samme måned i fjor. Statsråden sier han forstår at prisveksten bekymrer både leietagere og utleiere.

– De som leier ut boliger må være seg sitt ansvar bevisst og ikke utnytte ubalansen vi har i enkelte lokale markeder. Samtidig er det også mange utleiere som kan være i en krevende situasjon grunnet dagens prisvekst, og dermed ser seg nødt til å justere leieprisene. Det må vi også ha forståelse for, sier Gjelsvik.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Kameratene Magnus, Eirik og Gard har liten tro på at leiemarkedet vil bringes i balanse med det første, men griper sjansen til å komme med noen tips til statsråden.

– Det viktigste må være å sørge for at det blir bygget flere leiligheter, så det kommer flere boliger på markedet, sier Eirik Nagvik.

– Og så synes jeg han burde oppfordre folk til å studere andre steder enn i Oslo, supplerer Gard Kleven og ler.

Den invitasjonen tar kommunalministeren på strak arm.

– Jeg synes han løfter frem et kjempeviktig poeng. For sterk sentralisering gjør at det blir større press på boligprisene i byene, så det er viktig at vi utvikler hele Norge så det blir attraktivt å studere ulike plasser, sier Gjelsvik.