SAS-pilotene vil stanse henting av strandede charterturister

Pilotene mener SAS ikke praktiserer avtalen etter intensjonen. SAS slår kraftig tilbake.

Pilotene i SAS ga tidligere i uken signaler om at de kunne gjøre et unntak fra streiken og hente hjem strandede utenlandsreisende, men har nå snudd.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SAS-pilotene åpnet tidligere denne uken for å gjøre et unntak fra streiken og hente hjem strandede utenlandsreisende. Men nå blir det en stopp på det.

«Vi synes det er beklagelig at SAS nok en gang ikke evner å praktisere en avtale i tråd med dens intensjoner, og SPG ser seg derfor nødt til å avslutte dispensasjonen vedrørende charter etter siste flygning i dag, søndag 10. juli 2022», skriver SAS Pilot Group (SPG) i en pressemelding.

SAS Pilot Group er paraplyen de fire pilotforeningene er samlet under.

I meldingen skriver SPG at de har avtalt at SAS kan operere et begrenset antall flygninger til destinasjoner der det er få eller ingen alternativer for hjemreise.

«I løpet av helgen har vi derfor til vår store overraskelse sett at det har blitt satt opp mange flygninger til populære og trafikkerte feriedestinasjoner som Rhodos, Kreta, Larnaca, Palma og Split – hvor det finnes alternativ reisemåte», skriver SPG.

«Manglende respekt for avtaler bidrar også til å gjøre det vanskeligere for SPG å innvilge denne type dispensasjoner fremover», står det i meldingen.

SAS: Har på ingen måte vist mangel på respekt

SAS’ norske pressesjef Tonje Sund sier selskapet sammen med charteroperatørene har jobbet utrettelig døgnet rundt de siste døgnene for å få strandede passasjerer hjem.

– At pilotforeningene først nektet å gi dispensasjon før de til slutt sa ja, gjorde at hele prosessen og arbeidet ble ytterligere komplisert og forsinket. Vi har på ingen måte vist mangel på respekt for pilotforeningene eller noen andre som har bidratt i dette arbeidet, sier Sund i en uttalelse.

– Men vi har brukt mye tid på å forsøke å forholde oss til alle de administrative kravene som pilotforeningene har fremmet for å gå med på å gjennomføre disse flyvningene som skal ta strandede charter-passasjerer hjem.

Sund sier at SAS ikke deler oppfatningen om at det er lett å finne alternative hjemreiser til destinasjonene som pilotforeningen omtaler i sin pressemelding.

– Hele Europa er midt i en ekstremt utfordrende sommer med mangel på kapasitet, som gjør det svært vanskelig å booke om passasjerer til andre flyselskaper. Vi har et veldig stort antall strandede passasjerer som ikke kommer hjem og som er satt i en forferdelig situasjon – vi må få fortsette arbeidet med å få dem hjem.

Denne streiken har funnet sted på det mest ubeleilige tidspunkt man kan tenke seg – fremfor alt for alle ferierende, men også for oss som bedrift, sier Sund.

– Vi beklager nok en gang dypt konsekvensene det får, men vi gjentar: vi har ett eneste fokus akkurat nå – og det er å gjøre vårt ytterste for å hjelpe passasjerene våre. Ingenting annet. Det er ufattelig at man forsøker å finne vinkler som gjør dette intensive arbeidet enda mer komplisert og at man igjen setter våre passasjerer i en helt urimelig situasjon.

Svalbard får et unntak

Like før meldingen kom om charterturene, meldte de norske SAS-flygernes leder Roger Klokset at pilotene innvilger dispensasjon for én flyvning til og fra Svalbard.

«For å sikre tilgang til kritisk personell og utstyr på Svalbard, innvilger pilotene dispensasjon fra streiken for å fly en rundtur til Longyearbyen på Svalbard i morgen», skrev Klokset.

VG har tidligere skrevet at pilotstreiken isolerer Svalbard.

Mandag startet pilotstreik i SAS. Over 900 SAS-piloter gikk ut i streik.

Streiken er anslått å koste SAS 100–130 millioner kroner hver dag. Den rammer titusenvis av passasjerer.