Flypassasjerer etter nye krisetall: – Tør ikke reise med SAS nå

GARDERMOEN (E24): Nye skrekktall for SAS til tross – noen vil fortsatt velge det skandinaviske flyselskapet fremover. Mens andre igjen ikke vet om de tør.

Ellinor og Tore Larsen hviler før neste etappe på reisen mellom Gran Canaria og Tromsø.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Et uthvilt, solbrunt ektepar sitter og slapper av i avgangshallen på Gardermoen.

Tore og Ellinor Larsen har vært 14 dager på Gran Canaria, og skal tilbake til Tromsø, men har fortsatt sikkerhetskontrollen foran seg.

Ellinor har en godt brukt SAS-tag på ryggsekken. Hun sier hun har prøvd å stappe den litt ned i sekken underveis, men den fortsetter å sprette opp igjen.

– Jeg fant ikke noen annen, og navnet mitt står i den, så da ble den værende, sier hun.

En godt brukt navnelapp fra SAS får fortsatt trone på toppen av ryggsekken til Ellinor Larsen, men den boarder et Norwegian-fly i dag.

De har reist med SAS før. Til og fra Gran Canaria, Oslo og Tromsø ble det Norwegian denne gangen.

– Vi tør ikke reise med SAS nå, sier de.

Turen ble bestilt for to måneder siden, og valget av flyselskap var allerede da tungt påvirket av SAS’ problemer.

– Vi bestilte denne turen for to måneder siden, og allerede da var det jo en dårlig utvikling for SAS, med kanselleringer og trøbbel for de ansatte.

Milliardunderskudd

Kriserammede SAS gikk på et nytt milliardtap i andre regnskapskvartal, fra februar til april i år, viste kvartalsrapporten, som ble lagt frem tirsdag morgen.

Resultatet før skatt landet på minus 1,6 milliarder svenske kroner. Selskapet vil gjøre om 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til aksjer. I tillegg vil selskapet hente inn minst 9,5 nye milliarder svenske kroner.

Tidligere i mai ble det kjent at SAS kutter 4.000 flyvninger i sommer.

Fra før er det også behørig omtalt at flyselskapet sliter økonomisk og har kuttet kraftig i antallet piloter gjennom pandemien.

Utenfor Gardermoen møtte Tore og Ellinor Larsen flere kabinansatte som delte ut løpesedler som oppfordrer reisende til å vise sin støtte.

For selskapet har også gjort strukturelle endringer. De har blant annet opprettet et datterselskap, hvor oppsagte piloter og kabinansatte må søke jobb på nytt.

– Håper de klarer seg

Så denne gangen ble det Norwegian alle veier for ekteparet fra Tromsø.

– De holdt stikk, de har gjort jobben.

– De funket. Det trenger ikke være så mye, de må fly oss fra A til B.

De to har vært lydige borgere når det kom til coronarestriksjonene, og har knapt vært utenfor kommunegrensen under pandemien, forteller de. Nå ble det endelig ferietur til «Granca».

– Men vi tør ikke SAS nå. Vi har ikke så mange timene å gå på, sier Tore og viser til at en kansellering eller forsinkelse kan sette hele ferien på spill.

– Vi håper jo at de klarer seg, de har jo gjort en stor innsats gjennom pandemien, legger Ellinor til.

Gitaren foretrekker SAS

Musikerne Gina Eickstedt, Johannes Aagaard og Bård Berg er på vei til London og Notting Hill for en spillejobb med et prosjekt i sistnevntes navn.

SAS er alltid førstevalget for dem, fordi selskapet lar dem ta med gitaren og andre instrumenter om bord i kabinen, forteller de.

Johannes Aagaard, Gina Eickstedt og Bård Berg sjekker inn på SAS-flyet som skal ta musikerne til London og Notting Hill.

Norwegian vil ha instrumentene i lasterommet, hvor de kan bli ødelagte.

Berg sier han har fått med seg at SAS leverte «ikke så gode» tall denne morgenen.

– Og jeg er nært å få gullkort nå, så det er jo synd. Men miljømessig er det vel bra, sier Berg.

De tre flyr alltid SAS når de er ute på oppdrag, og da blir det ofte sånn ellers også. De dårlige kvartalstallene og forholdene for øvrig vil ikke endre på det, så lenge flyselskapet overlever.

– Det er på en måte bransjestandard. De fleste får gullkort ganske fort – så lenge de finnes, sier Berg.

Gina Eickstedt, Johannes Aagaard og Bård Berg er på vei til London med SAS, først og fremst fordi instrumentene får bli med dem i kabinen.

Hører det går dårlig

På Flytoget sitter Monica Johansen fra Alta. Hun har mellomlandet i Oslo og skal til Alicante med reisefølget, som ikke ønsker å være med i artikkelen.

Og når utgangspunktet er Troms og Finnmark, er det stort sett SAS eller Norwegian man har å velge mellom, forteller også hun.

– Jeg er ikke så veldig berørt av det som skjer med SAS, men jeg reiste med dem sist i påsken, forteller hun.

Monica Johansen er på vei fra Alta til Alicante med Norwegian, og er ikke sikker på om det blir SAS fremover heller.

– Vi hører jo at det går nedenom og hjem med dem.

Alicante-turen går med Norwegian, og det blir det nok mer av fremover.

– Jeg vet ikke om jeg tør å bestille med SAS igjen. For man hører jo at det går dårlig.