Sandnes og Bjerkreim tapte kampen om Equinors batterifabrikk: Tysvær med videre

Det ble onsdag klart at Equinor, Hydro og Panasonic ikke ønsker å legge sin batteripark til Sandnes eller Bjerkreim. - Batteri-toget er i ferd med å gå, sier kommunedirektør i Sandnes. Tysvær med til finalen.

Det var her Sandnes kommune foreslo at batterifabrikken til Equinor, Hydro og Panasonic skulle ligge. Slik blir det altså ikke. Vis mer

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Tre kommuner i Rogaland søkte om den nye batterifabrikken til Hydro, Equinor og Panasonic. Onsdag fikk Bjerkreim og Sandnes beskjed om at de ikke er med videre.

I Sandnes ønsket man fabrikken velkommen til Sviland. Sammen med Sviland utvikling AS og Velde industri AS stilte kommunen 500 dekar disponibel, med mulighet til utvidelse til 2000 dekar.

Batterisamarbeidet mellom de tre bedriftene kalles Joint Battery Initiative. De kommuniserte onsdag til Sandnes og Bjerkreim at de ikke lenger er et aktuelt hjem for batteriparken. Det betyr at de mulige 2000 arbeidsplassene, samt mange indirekte arbeidsplassene ikke havner i her denne gang.

I en redegjørelse til kommunene skriver batterisamarbeidet at de kommer til å fortsette arbeidet etter å finne et passende sted. De skriver også at det er aktuelt å peke på mulige tomter utenfor Norge.

Da de andre to Rogalandskommunene fikk avslaget ble Haugaland Næringspark som eies av Tysvær, Karmøy, Haugesund, Bokn og Vindafjord klar for finalen. De er altså fremdeles med i kampen om batterifabrikken.

– Dette er godt nytt for hele Vestlandet, og bekrefter at Haugaland Næringspark er en av de best egnede lokasjonene for ny grønn industri i Norge. Vi har 5000 dekar som er ferdigregulert nettopp til formål som dette, samtidig som vi har rikelig tilgang på grønn kraft, infrastruktur på plass, og en unik beliggenhet, sier daglig leder Tiril Fjeld.

– En veldig god dag i Tysvær, sier ordfører Sigmund Lier (Ap) til Aftenbladet/E24.

Som eneste representant for Vestlandet i finalen er han glad for støtten fra de andre kommunene.

– Jeg vet at vi har Vestland og Rogaland fylke bak oss i denne kampen. Når Rogfast åpner er avstanden fra Breiavatnet til Haugalandet på rundt 35 minutt. Tenk hvilke arbeidsmuligheter dette vil kunne skape for hele fylket, sier Lier.

Ser mot utlandet?

«En batterisatsing i Norge vil være avhengig av at vi oppnår konkurransedyktige rammevilkår sammenlignet med andre europeiske battericelleprodusenter, og det inkluderer full tilgang til markedet i EU og Storbritannia», heter det i mailen til Sandnes kommune.

Ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak (Ap) skriver til Aftenbladet at han synes det er synd at batterisamarbeidet valgte bort Sviland. Likevel presiserer han at de ikke gir opp kampen om å få en batterifabrikk til Sandnes.

– Vi hadde håpet å få det til. Mye lå til rette på Sviland for både arbeidskraft, bolig og arealer, sier Wirak til Aftenbladet/E24.

I samme åndedrag retter han skytset mot regjeringen som har valgt å holde seg utenfor EUs støtteordning IPCEI vedrørende batteri.

– Jeg leser det sånn at de ser mot utlandet. Norge har valgt å ikke være med i denne støtteordningen. Da velger regjeringen Norge bort. Vi klarer ikke å tilby de samme rammevilkårene som de kan i andre land. – Det er tross alt bunnlinjen som avgjør, sier Wirak.

– Nå får vi snart ny regjering som forhåpentligvis ser denne utfordringen, legger han til.

Også Bjerkreim kommune fikk onsdag avslaget. Dette kommer ikke til å ta nattesøvnen fra ordfører Kjetil Slettebø (Sp).

– Vi registrerer avslaget, men vi kommer til å bruke dette som motivasjon. Vi har er område klart for både batteriproduksjon, hydrogen og fiskeri. Nå håper vi først og fremst at fabrikken havner i Norge, ikke i utlandet, sier han til Aftenbladet/E24.

North Sea Energy Park i Bjerkreim blir ikke det nye hjemmet for Equinor, Hydro og Panasonics batterifabrikk. Nå kan den heller brukes til andre ting, sier ordføreren i kommunen. Vis mer

Sandnes-ordføreren fortsetter på offensiven. På tross av avslaget er han klar på at de kommer til å arbeide videre for å få slike prosjekter til Sandnes.

– Vi jobber ikke med noe konkret. Men vi ser for oss at batteriproduksjon blir et viktig området fremover. – Vi fortsetter jobben for å legge til rette for nye næringer. Det er viktig for hele regionen, avslutter han.

Bodil Sivertsen er også skuffet. Hun mener Sviland fremdeles er et attraktivt areal for europeisk batteriproduksjon.

– Vi har et areal klart. Batteri-toget er i ferd med å gå i Europa. Vi kan bare gjør vår del. Så må politikerne sørge for gode støtteordninger som kan konkurrere med Europa. Vi må forsøke å få slike næringer hit. Oljen skal trappes ned på sikt og batteriproduksjon kan utgjør 20.000-30.000 arbeidsplasser i Norge, sier hun.