Økokrim: Totalt 80 coronasvindel-saker på politiets bord

Organiserte kriminelle har særlig utnyttet Navs lønnskompensasjonsordning, mener Økokrim, som per i dag har registrert 80 coronasvindel-saker hos norsk politi.

Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det opplyser førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim.

– Politiet har per i dag registrert cirka 80 sakskomplekser som gjelder bedrageri mot coronastøtteordninger. I disse sakskompleksene ligger det fort flere saker, og det er gjerne flere personer som er mistenkt eller siktet i hver sak, sier Nordeng.

– Så det vil fort kunne være flere hundre mistenkte og siktede i disse sakene samlet sett, sier han.

Hovedtyngden av sakene ligger hos Oslo politidistrikt, mens mellom fem og ti saker etterforskes av Øst politidistrikt.

Les også Økokrim kommer til å etterforske coronasvindel i årevis

– Og så har vi vel cirka 15 sakskomplekser i Økokrim, der flere av dem er i østlandsområdet. Så det er klart tyngden er der, sier Nordeng.

Organisert kriminalitet

Økokrim sier de ser flere lenker til organisert kriminalitet, særlig i saker som gjelder bedragerier mot Navs lønnskompensasjonsordning.

Misbruk av en del av de andre ordningene fremstår som mer enkeltstående tilfeller, forklarer Nordeng. Her er det ofte mistanke om at noen har forsøkt å berike seg med mer enn de hadde krav på, men som ikke er knyttet til organiserte miljøer.

Les også Tiltalt for coronabedrageri på 17 millioner kroner – utnyttet 300 stjålne identiteter

– Men når det gjelder lønnskompensasjonsordningen så er det helt klart at det store flertallet, nesten alle sakene, synes å ha en side inn mot det organiserte, kriminelle miljøet på Østlandet.

Mindre enn fryktet

I Økokrims trusselvurdering for 2020 advarer særorganet om at kompensasjonsordningene til næringslivet sannsynligvis ville «tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt».

– Er det det vi ser resultatet av nå?

– Jeg tenker det. At den vurderingen vi gjorde i starten, altså våren 2020, det viste seg at spådommene dessverre ble oppfylt. Så ble det jo samlet sett kanskje færre og i hvert fall mindre beløp som ble bedratt enn det man kunne fryktet fra starten, sier Nordeng.

Om det er prognosen som slo feil eller om politiets forebyggende arbeid har virket inn, vil aldri kunne fastslås sikkert, men Nordeng står for vurderingen og mener tiltakene har vært gode.

Støttemilliarder

Da pandemien slo innover landet i fjor kom regjeringen med en rekke økonomiske tiltak mot krisen. Disse har enkelte altså utnyttet eller forsøkt å utnytte for egen vinning.

Per dags dato er det utbetalt 13,5 milliarder kroner i coronastøtte til bedrifter.

I august i fjor meldte Økokrim at de hadde siktet flere personer for millionbedrageri av coronastøtte. Noe av utbyttet havnet på en bitcoin-konto og har blitt spredt videre, og i oktober i år ble en mann pågrepet og siktet for heleri.

I mars ble tre personer siktet for grovt bedrageri av Nav i Vest politidistrikt.

I juli meldte Oslo statsadvokatembete at en norsk statsborger var tiltalt for «omfattende utnyttelse av Navs lønnskompensasjonsordning». Ifølge tiltalen hadde ordningen blitt utnyttet ved at over 300 stjålne identiteter er registrert som arbeidstagere i til sammen 11 selskaper.