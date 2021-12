Eks-revisor siktet for å ha medvirket til å unndra 35 millioner i skatt

Økokrim mener mannen i 70-årene siden 2011 har hjulpet 84 kunder med å skjule over 100 millioner fra skattemyndighetene. Han skal være sentral i et religiøst miljø flere av kundene også tilhører, ifølge påtalemyndigheten.

Tinghuset med Oslo tingrett. Vis mer

Økokrim har siktet en tidligere revisor, som først ble anmeldt av skattemyndighetene, for medvirkning til grovt skattesvik. Mannen har vært sentral i et religiøst miljø som også flere av kundene hans tilhører, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett onsdag.

Han skal i perioden 2011–2020 ha hjulpet 84 av sine kunder med å skjule inntekt på totalt 103,9 millioner kroner.

Når påtalemyndigheten har lagt sammen dette med andre grep han skal ha tatt, blir det snakk om totalt 35 millioner kroner i unndratt skatt, opplyser politiadvokat Henrik Brødholt i Økokrim til E24.

Dagens Næringsliv omtalte siktelsen først.

Til avisen har mannens forsvarer Morten Furuholmen kommentert at hans klient nekter straffskyld.

– Dette er begrunnet i at han utelukkende har bidratt med regnskapsførsel basert på informasjon mottatt fra kunder og Skatteetaten.

Strafferammen er på inntil 12 års fengsel.

– Fiktive underskudd

Et av hovedgrepene som Økokrim mener at mannen har tatt er å opprette enkeltmannsforetak på vegne av kundene sine. Deretter skal han ha opprettet fiktive regnskaper som viser underskudd.

Siden skattereglene sier at man kan sette underskudd i enkeltmannsforetak opp mot personlig skattemelding, har det vært mulig å få skattemessig fradrag på denne måten.

– Flere av kundene har opplyst til skattemyndighetene at de ikke har drevet næringsvirksomhet selv om har krevd vesentlige fradrag for underskudd i næring, sier Brødholt.

Mannen skal ifølge politiadvokaten ha fått betalt som rådgiver, enten ved mindre betalinger eller som andel av fradraget.

Henrik Brødholt forteller at etterforskningen videre vil bestå av mye avhør med kunder.

– Et av spørsmålene er om kundene har hatt kjennskap til forholdene, og at de på den måten har vært kjent med skatteunndragelsen omfattet av siktelsen.

Ifølge kjennelsen har Skatteetaten i mange av tilfellene ilagt skjerpet tilleggsskatt.

– Da er det normalt ikke aktuelt med fengselsstraff i tillegg, sier Brødholt.

Religiøst miljø

Mannen er nå varetektsfengslet i to uker. Han har anket denne kjennelsen til lagmannsretten.

At varetektsfengsling er nødvendig, handler om faren for bevisforspillelse, ifølge retten.

Det bygger blant annet på at det er funnet nøkler i hjemmet hans som hører til et kontor han har hevdet ikke å ha tilgang til.

Kjennelsen vektlegger også det at mannen og flere av kundene tilhører samme religiøse miljø. Retten er enig med påtalemyndigheten om at dette gjør faren for bevisforspillelse stor, dersom man skulle velge alternativer til fengsling.

Ifølge kjennelsen er etterforskningen nylig påbegynt, og hverken siktede eller noen av kundene er i denne sammenheng avhørt.

– Vi ønsker å få gjort unna så mange avhør av kundene som mulig de neste ukene, og få kundenes frie forklaring både om forhold som taler for og mot at siktede er skyldig, uten at siktede har anledning til å påvirke deres forklaring, nå som siktede ikke kan samkjøre forklaring med kunder, sier politiadvokat Brødholt.

Rettelse: I en tidligere versjon sto det at strafferammen for siktelsen er to års fengsel. Det riktige er tolv år.