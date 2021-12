Over 4.500 innstilte julefly

Over 4.500 flyavganger er avlyst verden rundt og flere tusener avganger er rammet av forsinkelser som følge av coronasmitte og karantene i julen.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Julaften var det rundt 2.400 innstilte og nesten 11.000 forsinkede flyavganger verden rundt, ifølge nettstedet Flightaware.

Første juledag var det fram til klokken 8.20 på morgenen registrert minst 2.000 innstilte fly i verden og over 1.500 forsinkede avganger.

For andre juledag er det så langt varslet om over 600 kanselleringer.

Innstillingene og forsinkelsene skjer som følge av koronasmitte eller karantene for flygere, kabinansatte og annet personale.

I USA opplyser flyselskapet United at smitteøkningen av omikronvarianten påvirker selskapets drift direkte.

– Nesten i fritt fall

– Etterspørselen er nå nesten i fritt fall på grunn av omikron og reisebegrensninger i Europa, sa analytiker Hans Jørgen Elnæs til E24 tidligere denne uken.

I Norge er det innenlands-passasjervolumet som faller mest de siste ukene, utenlands faller også, men ikke like bratt, påpeker Elnæs. Han sa det er dårlige nyheter for SAS, Norwegian og nykommeren Flyr.

– SAS er mest utsatt, flyselskapet har siden november operert omtrent 500 daglige flyruter gjennom et ambisiøst vinterprogram. Nå vil SAS mest sannsynlig ikke ha noe annet valg enn å nedskalere i januar, noe som er kostbart og slår negativt ut på bunnlinjen.

Felles for SAS, Norwegian og Flyr er at de er helt avhengig av det norske innenriksmarkedet, fortalte Elnæs.

Han venter at første kvartal i 2022 blir enda svakere enn forventet for flyselskapene, og at trafikken mest sannsynlig ikke tar seg opp igjen før til påske.

– Dermed er det avgjørende for flyselskapene at sommeren 2022 blir en av tidenes beste, skjer ikke det, blir 2022 enda ett «annus horribilis» for mange flyselskaper.

Dette sier selskapene

E24 spurte tidligere denne uken SAS, Norwegian og Flyr hvordan omikron påvirker dem.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sa vinteren generelt er en svakere periode i luftfarten, men at de er optimistiske med tanke på sommeren.

– Blant annet for å kunne møte perioder med betydelig økt reiseaktivitet etablerer vi de nye plattformene for å kunne være mer fleksibel og konkurransedyktig i fremtiden, skrev Eckhoff i en e-post.

Kommunikasjonsrådgiver Eline Skari i Norwegian sa spredningen av omikron påvirker dem som alle andre flyselskap.

– Men vi har i utgangspunktet hatt en konservativ tilnærming til vintersesongen, som uansett er litt tung for luftfarten. Myndighetspålagte restriksjoner vet vi av erfaring betyr mye for folks reisemønster, det har vi sett både når restriksjoner er blitt innført eller fjernet, sa Skari.

Kommunikasjonssjef Anita Svanes i Flyr svarte følgende:

– Vi følger situasjonen nøye og tilpasser ruteprogrammet til etterspørselen, som for øvrig er i tråd med vår forretningsmodell om å være tilpasningsdyktige.