NHO og Virke mener lønnsstøtteordningen er for lite fleksibel

Interesseorganisasjonene frykter at mange bedrifter ikke vil kunne benytte seg av den ferske ordningen.

IKKE FORNØYD: Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO. Vis mer

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag ble partene i arbeidslivet og regjeringen enige om lønnsstøtteordningen etter forhandlinger gjennom hele uken.

Det er et krav om permitteringsforbud i ordningen. En bedrift som mottar lønnsstøtte, kan ikke permittere ansatte i perioden de mottar støtten.

Samtidig varsler hotellkjedene Nordic Choice og Thon Hotels at ordningen ikke er god nok til at de unngår massepermitteringer.

NHO og Virke reagerer på at ordningen er for lite fleksibel, og frykter at mange bedrifter ikke vil kunne benytte seg av den.

– Utfordringen er den at når du er nødt til å velge enten eller, så fører det til at en del virksomheter er tvunget til å velge permittering, som gjør at færre kommer på lønnsstøtte enn om det var fleksibilitet, sier Virke-sjef Ivar Kristensen til E24.

– Motvirker intensjonen

Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO mener ordningen slik den er utformet virker mot sin hensikt.

– Ordningens formål er jo å unngå permitteringer. At bedrifter skal kunne holde på folkene sine i den krisen vi står i nå. Men så er det så mange begrensninger og terskler i ordningen, særlig for de store arbeidsgiverne som virkelig har mange ansatte, at de vil ikke, sannsynligvis, benytte seg av denne ordningen. Nå ser vi permitteringene begynner å komme og, sier Hauglie til E24.

Virke-sjef Ivar Kristensen. Vis mer

– Egenandelen deres blir så høy at det ikke vil lønne seg for dem å benytte seg av lønnsstøtteordningen, fortsetter hun.

– Sånn sett er det skranker i ordningen, som motvirker intensjonen i ordningen. Det synes vi er veldig synd. I og med at det er arbeidstageren som er utgangspunktet for ordningen, burde det ikke være avgjørende om du jobber for en stor eller liten arbeidsgiver, men det gjør det her, sier hun.

Virke-sjef Kristensen oppsummerer:

– Regjeringen har laget en redningsflåte. Men de har laget noen kriterier som gjør at de som skulle vært om bord i den flåten, ikke kom med.

Lønner seg å permittere for hotellkjedene

For å få den høyeste summen for lønnsstøtte, må bedriften ha 100 prosent omsetningstap. Da får man 30.000 kroner per ansatt, begrenset til 80 prosent av bruttolønnen, ifølge regjeringen. Deretter går kurven bratt ned. Har man omsetningstap på minst 20 prosent, får man 3.000 kroner per ansatt.

Hotellkjedene Nordic Choice og Thon sier til E24 at skulle det monnet for dem ikke å permittere, måtte avkortingen for omsetningsfall være mindre, eller løst slik at man fikk et flatt lønnstillegg hvis man nådde et visst omsetningstap.

– Vi hadde håpet på en dekning på 50 prosent eller mer av lønnskostnader. Etter våre beregninger får vi dekket 20 prosent, sier konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice til E24 fredag.

– Det skal være en solidarisk ordning

Anniken Hauglie i NHO sier at det EØS-avtalen setter enkelte begrensninger for hvordan ordningen kan utformes, men etterlyser samtidig mer fleksibilitet i ordningen.

– Det som medlemmene har sagt til oss, har vært at fleksibiliteten ville gjort dette enklere. Det ville vært det enkleste tiltaket å endre på nå for å sikre bedriftene mer fleksibilitet og større mulighet til å beholde folk.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier prinsippet om at arbeidsgiver ikke skal kunne permittere har vært viktig for LO.

– Dette skal være en solidarisk ordning, sier Følsvik til E24.

– Det skal være en ordning der arbeidsgiver ikke kan plukke hvem de vil ha igjen på jobb og hvem som skal sendes ha ut i permittering. Det å gjøre forskjeller sånn som situasjonen er nå nå på en kokk eller en renholder eller en som jobber i administrasjonen, det synes ikke vil vil være riktig og det er den klare tilbakemeldingen vi får nå fra våre tillitsvalgte, sier hun.