TV2s seerfavoritter står i fare for Telenor-kunder

På nyåret venter nye sesonger av folkekjære TV 2-programmer som «Hver gang vi møtes», «The Voice» og «Farmen Kjendis». En million seere kan gå glipp av premierene som følge av den pågående konflikten med Telenor.

Den nye «Hver gang vi møtes»-lineupen. Deltakerne er Maj Britt Andersen, Myra, Anna of the North, Øystein Greni, Jarle Bernhoft, TIX, Arif og Stig Brenner. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 16:52

Det nærmer seg en måned siden TV 2s kanaler gikk i svart for 550.000 husstander med Telenor-abonnement.

For øyeblikket er det ingen bevegelse partene imellom, sier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.

– Vi har hatt dialog med Telenor tett opp mot jul i håp om å komme til en løsning, men dessverre er avstanden fortsatt stor. Vi har formidlet Telenor at vi er tilgjengelige for samtaler i romjulen, men da må det også være noe å forhandle om. Så langt har det ikke vært noe dialog i romjulen.

Amalie Knudsen, informasjonssjef TV i Telenor, bekrefter stillstanden.

– Vi er svært lei oss for at denne situasjonen går ut over kundene våre. Nå er det mange som begynner å bli utålmodige, og det forstår vi godt. Akkurat nå har TV 2 et tilbud på bordet som tilsvarer en kraftig økt investering på dagens innhold, og vi er klare til å forhandle for å bli enige.

Premierer kan ryke

Omtrent en million nordmenns tv-titting påvirkes i de totalt 550.000 husstandene som nå er uten TV 2-kanaler.

Og mens desember ikke er noen høytid for fjernsyn, er situasjonen en ganske annen på nyåret. I starten av januar er det duket for nye sesonger av programmer som «Hver gang vi møtes», «The Voice» og «Farmen Kjendis».

Sarah Willand, kommunikasjonssjef i TV 2. Vis mer

Det er en fare for at premierene ryker for en rekke brukere av lineær-TV.

– Vi lager disse programmene for seerne våre og det er så klart fortvilende at over en million seere kan miste muligheten til å få med seg premierene over nyttår. Vi er oppriktig lei oss for at vi fortsatt står i denne fastlåste situasjonen med Telenor, og kan ikke annet enn å beklage overfor seerne, sier Willand i TV 2.

Har tilbudt 70 prosent mer

De to partene er uenig om hvor mye Telenor skal betale for å formidle TV 2s kanaler til sine kunder.

Amalie Knudsen i Telenor opplyser at de har tilbudt opptil 70 prosent mer enn det de har betalt TV 2 tidligere.

Amalie Knudsen, informasjonssjef TV i Telenor. Vis mer

Willand i TV 2 anerkjenner at Telenor har beveget seg på pris, men sier at tilbudene fremdeles ligger langt under det de har hos aktører som Telia og Altibox.

– Det er rett og slett ikke rettferdig. Verken overfor oss eller de vi samarbeider med. Det er ingen grunn til at Telenor skal bidra mindre bare fordi de er den største aktøren.

Knudsen svarer at TV 2 selv må dokumentere denne påstanden, ettersom de ikke har innsikt i dette.

E24 har spurt TV 2 om dokumentasjon på dette, men har ikke fått svar innen saken ble publisert.

Taper flere titall millioner

Dette er en tap-tap-tap-situasjon, ifølge TV 2 og Telenor.

Kunder taper naturligvis på ikke å ha tilgang og aktørene taper kundetilfredshet ved at denne situasjonen drar ut så langt i tid.

I tillegg er konflikten negativ rent økonomisk.

– Våre tap er betydelige, og det forteller hvor viktig disse forhandlingene er for vår fremtid som norsk mediehus. Vi taper både inntektene vi vanligvis får fra Telenor, og så taper vi reklameomsetning fordi vi ikke klarer å levere til våre annonsører det de har bestilt. Det er store summer – til sammen flere titall millioner per måned, sier kommunikasjonsdirektør Willand i TV 2.

Og selv om Telenor akkurat nå ikke betaler noe til TV 2, taper også de penger, ifølge informasjonssjef Amalie Knudsen i Telenor. Både på kort og lang sikt.

– Tvert imot så viser vårt regnestykke røde tall. Selv om vi i en kort periode er uten innholdskostnader til TV 2 så er situasjonen svært negativ for våre kunder og vår TV-tjeneste. Derfor har vi laget en bred kompensasjonsløsning, der kundene våre får tilgang til mer innhold og lavere regning.

Knudsen sier de ønsker et langsiktig samarbeid med TV 2 og at de opplever å ha strukket seg svært langt.

– Det vi er uenige om er hvor mye mer det er fornuftig at vi og kundene våre skal måtte betale for å se på TV 2 i fremtiden.