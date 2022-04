Elbilgigant frykter full stans – norske importører ikke bekymret

Elbilprodusenten Xpengs toppsjef tror nedstengingen av Shanghai kan få store konsekvenser. Norske importører er ikke bekymret.

Xpengs administrerende direktør He Xiaopeng i forbindelse med lanseringen av G3-modellen i 2018.

– Hvis leverandører i Shanghai og områdene rundt ikke finner en måte å gjenoppta drift og produksjon, er det mulig at alle Kinas bilprodusenter blir nødt til å stanse produksjonen i mai, skrev Xpeng-sjef He Xiaopeng på WeChat torsdag, ifølge Reuters.

Kommentarene kommer mens storbyen Shanghai er inne i sin tredje uke med coronanedstenging etter at smittetallene gikk opp i Kinas finanshovedstad.

Restriksjonene har skapt problemer for den viktige havnen og forsyningskjedene ut av byen. Flere fabrikker har også vært nødt til stenge etter at myndighetene innførte tiltak i slutten av mars.

Xpeng-sjefen la til at noen departementer og offentlige etater allerede jobber for å løse situasjonen, og at han håper flere kan bidra.

Xpeng er en av flere kinesiske bilprodusenter som har satset på elbiler, og leverer modeller som G3 og P7 til det norske markedet.

Et nabolag i Shanghai desinfiseres under nedstengingen av byen.

Lite bekymring blant norske importører

Selv om den kinesiske elbiltoppen tror en videre nedstenging av Shanghai kan få store konsekvenser for landets bilindustri, er det lite bekymring å spore hos de som importerer kinesiske biler til Norge.

– For vår egen del så er lagersituasjon og salg slik at vi ikke tenker at det er et stort problem her lokalt, dersom produksjon av Xpeng må stoppes i mai, skriver Rune Gjerstad i Motorgruppen, som importører Xpeng til Norge, i en sms til E24.

Importøren har biler på lager som kan levers innen en ukes tid, legger Gjerstad til.

Heller ikke RSA, som importerer elbiler fra Maxus og BYD, ser spesielt negativt på leveringssituasjonen fremover.

– Absolutt ikke. Vi venter egentlig at det skal bli bedre i mai og juni, sier Espen Kristoffersen, merkeansvarlig for Maxus hos RSA.

Han sier de har tett kontakt med fabrikkene i Kina, og forklarer at de venter en bedring når det gjelder tilgang på databrikker og råstoffer til ting som batterier.

BYD-biler vises frem under en messe i Shanghai våren 2021.

Situasjonen i Shanghai er spesiell nå på kort sikt, anerkjenner Kristoffersen. Utfordringene handler eksempelvis for Maxus om logistikken og transporten gjennom byen og i havnen, siden fabrikken ligger utenfor Shanghai. Kristoffersen understreker samtidig at også de har biler på lager, og vil kunne levere biler nå i vår.

– Vi har hele tiden hatt biler på vei, og får inn rundt tusen biler i april fra Kina. Vi har ligget på leveringstid fra noen uker til tre-fire måneder. Det lever vi egentlig godt med, sier Kristoffersen.

Gill Gruppen, som importerer kinesiske-produsert elbiler fra MG, ligger på den samme linjen.

– Vi kan levere godt med biler i andre kvartal og utover året, skriver kommersiell direktør Dag Asbjørnsen i en sms til E24.

Tesla, Volkswagen og Apple rammes

Nedstengingen i Shanghai har allerede skapt problemer for flere store og kjente selskaper.

Tesla stengte sin fabrikk i byen 28. mars. Med en daglig produksjonsrate på 2.100 biler om dagen, betyr det at selskapet er nærmere 40.000 biler bak skjema, ifølge Bloomberg.

Ellers i bilverden har tyske Volkswagen også stanset produksjonen i byen, mens den kinesiske elbilprodusenten Nio forrige helg sa at produksjonen er stoppet og leveranser forsinket fordi leverandører har vært nødt til å stenge, skriver Bloomberg.

Huawei-topp Richard Yu har på samme måte som Xpeng-sjefen advart om de økonomiske konsekvensene dersom Shanghais fabrikker ikke kan starte opp igjen, skriver Reuters. Ifølge Yu vil alle teknologi- og industribedrifter med leverandører i Shanghai bli nødt til å stanse produksjonen i mai om nedstengingene ikke oppheves.

Apple-produkter og laptoper fra produsenter som Dell og Lenovo skal også stå i fare for å bli forsinket som følge av de kinesiske nedstengingene, ifølge analytiker Reuters har snakket med.