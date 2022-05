Dansker får kjøpe Hansa Borg - på visse betingelser

Konkurransetilsynet har bestemt seg: Royal Unibrew får kjøpe Hansa Borg, men bare om de blir mindre dominerende innen sider og rusbrus.

– Konkurransetilsynet godkjenner Royal Unibrews oppkjøp av Hansa Borg på vilkår, skriver tilsynet i en melding fredag ettermiddag.

– Oppkjøpet kan først gjennomføres etter at Royal Unibrew har sagt opp avtaleforhold knyttet til distribusjon og salg av sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke, såkalt FAB, i Norge.

I januar meldte drikkevarekonsernet Royal Unibrew at de hadde avtalt å kjøpe 75 prosent av aksjene i Hansa Borg Bryggerier, og ville med det bli eneeier av selskapet, som da ble priset til 3,3 milliarder.

Men i slutten av april at det ble klart at Konkurransetilsynet vurderte å stoppe oppkjøpet.

Sider- og rusbruskonger

Det var særlig konkurransen innenfor sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke - rusbrus, om du vil - tilsynet har sett på.

De har blant annet spurt dagligvaregigantene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 om å svare på en rekke spørsmål om markedet, innkjøp og forhandlinger av drikkevarene.

Hansa er en av de største siderleverandørene i Norge, og har blant annet sidermerket Grevens. De leverer også smakstilsatt drikke som Bulmers og Bacardi Breezer.

Nå godkjennes altså oppkjøpet, men bare om de sier fra seg avtaler og salg av deler av disse produktene.

– Oppkjøpet ville gjort Hansa Borg og Royal Unibrew til den desidert største aktøren innen salg av sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke til dagligvaremarkedet, og Konkurransetilsynet mener oppkjøpet kunne ført til økte priser på disse produktene, sier fungerende avdelingsdirektør på avdeling for mat, handel og helse, Beate Berrefjord i fredagens melding.

Foreslo avhjelpende tiltak

Konkurransetilsynet skal stoppe oppkjøp og fusjoner som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse.

– I mars 2022 ble partene varslet om at tilsynet var bekymret for den delen av oppkjøpet som omfattet salg av sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke til dagligvaremarkedet. Etter tilsynets varsel valgte derfor partene å tilby avhjelpende tiltak, heter det i meldingen.

– For Konkurransetilsynet har det blant annet vært avgjørende at partene forplikter seg til å sørge for at overgangen til ny distributør for de aktuelle produktene skjer på en måte som sikrer merkevarens posisjon, sier økonom og prosjektleder Signe Abrahamsen.

Da E24 snakket med administrerende direktør Lars Gill i Hansa Borg Bryggerier i april, sa han følgende:

– Vi venter til Konkurransetilsynet er ferdige, og har ingen uttalelse før det. Vi er innforstått med at Konkurransetilsynet vurderer det nøye, og vi har svart på alt de har lurt på, sier han.