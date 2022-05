McDonalds har solgt seg ut av Russland

Den nye eieren vil passe på at de ansatte får beholde jobben, men vil lede restaurantkjeden under nytt navn.

Folk sitter utenfor den den første restauranten som åpnet i Russland i 1990.

Tidligere denne uken meldte McDonalds at de ønsket å selge seg ut av Russland etter å ha operert i landet i 32 år.

Kun noen få dager senere er det nå klart at fastfood-kjeden har solgt sine lisenser i Russland til Alexander Govor.

Ifølge Bloomberg, vil Govor ta over hele McDonalds portefølje i landet, og styre restaurantene under et nytt navn.

Nyhetsbyrået Reuters skriver også at avtalen med Govor vil sørge for at ansatte skal beholdes i minst to år på tilsvarende vilkår de har i dag, og kjøperen vil betale lønnen til bedriftsansatte i 45 regioner i landet frem til stenging.

Det har ikke blitt opplyst noen finansielle detaljer rundt salget, men McDonalds skrev tidligere at de ventet å ta et tap på mellom 1,2 til 1,4 milliarder kroner som følge av et salg.

McDonalds i Russland

I mars sa McDonalds at de midlertidig ville stenge sine 850 restauranter i landet, inkludert de selskapet eier og de som eies av franchisetagere, ifølge avisen.

– Den humanitære krisen forårsaket av krigen i Ukraina, og det følgende uforutsigbare driftsmiljøet, har fått McDonalds til å konkludere med at fortsatt eierskap til virksomheten i Russland ikke lenger er holdbart, og det er heller ikke i samsvar med McDonalds verdier, heter det i meldingen fra selskapet.

McDonalds inntog i Russland startet med OL i 1976 i Montreal, da kjeden tillot det russiske OL-laget å bruke selskapets «Big Mac Bus», ifølge notatet fra Kempczinski.

Fjorten år senere, i januar 1990, åpnet McDonalds sin første restaurant i Moskva. Kempczinski mener dette er et av de viktigste øyeblikkene i McDonalds historie.