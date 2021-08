Nussir mister milliardkontrakt for gruven i Repparfjorden

Ett år etter avtaleinngåelsen har det tyske kobberkonsernet Aurubis innsett at «enkelte sosiale forhold» må vektlegges tyngre. Dermed ryker Norgeshistoriens største kobberkontrakt.

Repparfjorden i Finnmark der selskapet Nussir ASA har fått driftskonsesjon for en kobbergruve. Vis mer

Intensjonsavtalen mellom tyske Aurubis og det norske gruveselskapet Nussir ble signert i august i fjor.

Til en verdi av 10 milliarder kroner, skulle Aurubis få kjøpe all kobberkonsentrat fra gruven utenfor Hammerfest i ti år.

Ett år senere termineres avtalen.

I en pressemelding skriver Aurubis at de har brukt det siste året på jevnlig å undersøke arbeidet i et samfunnsansvars-perspektiv.

I denne prosessen har selskapet innsett at i tillegg til kommersielle hensyn, er det enkelte sosiale forhold som må vektlegges enda tyngre.

– All den tid vi anerkjenner gruvens tilnærming til nullutslipp, mener vi at alle bærekraftskriterier må være oppfylt, sier Aurubis senior visepresident Michael Hellemann i meldingen.

Nussir vil nå lete etter nye kjøpere til kobberet de skal utvinne i Repparfjorden, sier direktør Øystein Rushfeldt til E24.

Håper på spikeren i kista

– Dette er helt fantastiske nyheter, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han håper dette vil bety spikeren i kista for Nussirs prosjekt i Repparfjorden.

– Når et selskap som Aurubis ikke lenger vil assosieres med kobber fra den gruva, så kan jo umulig noen andre ville det.

Selv om det ikke er spesifisert hva som er årsaken til avtalebruddet, mener Gulowsen at det er «ganske åpenbart» at det er hensyn til reindrift og lokalmiljø som ligger bak.

Norske Samers Riksforbund er også glad for Aurubis’ avgjørelse.

- Vi mener dette er et tydelig signal til både gruveindustrien og norske myndigheter, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto i en pressemelding.

– Gruveprosjekter som bryter med urfolksrettighetene bør ikke realiseres. Det er ennå ikke for sent å snu i Nussir-saken, og vi håper at et nytt Storting vil vurdere saken på nytt.

Trygg på å finne ny kjøper

Øystein Rushfeldt sier han synes det er leit at avtalen ryker, etter å ha jobbet opp mot det tyske konsernet i en årrekke, men er trygg på at fremdriften for prosjektet ikke blir berørt.

– Det er fortsatt minst to år til salg av kobberkonsentrat finner sted, så vi opplever ikke noe tidspress på å finne neste smelteverk som ønsker å kjøpe.

Selskapet Nussir ASA har driftskonsesjon for en kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark. Masser fra gruvedriften vil bli tømt i et sjødeponi i Repparfjorden. Vis mer

Nussir-sjefen er heller ikke bekymret for at Aurubis’ exit vil skremme bort andre kjøpere.

– Det er ganske opplagt at behovet for kobber er sentralt i klimakrisen, så etterspørselen kommer bare til å vokse. At en helelektrisk produksjon med null CO2-utslipp skal være uønsket i markedet, er en ren fantasi.

– Du er ikke redd demonstrasjonene vil skremme vekk nye kjøpere?

- De som skal kjøpe kobberkonsentrat til sine smelteverk møter på samme problematikk, med ulike protestgrupper, i absolutt alle sammenhenger. For dem er det helt normalt. Vi respekterer grupperingene som er uenig med oss, men det som er viktig å huske er at lokalsamfunnet har stemt for dette prosjektet.

Store protester

Miljøvernere og reindriften har i flere år kjempet mot planene om å starte en kobbergruve ved Repparfjorden mellom Alta og Hammerfest.

Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet mener dumping av 40 millioner tonn gruveavfall kan skade gyteplasser for torsk og lakseelven som renner ut i fjorden.

I helgen ble det kjent at Finnmarks rikeste, Odd Viggo Mølmann, gir milliongave til aksjonister i Natur og ungdom.

– De ungdommene står på barrikadene. De vokter en fjord. Det er fantastisk. Jeg oppfordrer fiskere og andre som er avhengig av natur om å gi penger og støtte Natur og Ungdom. Flere med penger kan sikkert gjøre det samme, for nå risikerer vi store ødeleggelser, sa Mølmann.