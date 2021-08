Her signeres taxfree-avtaler til 30 milliarder kroner

Avinors konsernsjef Abraham Foss logget inn med bank-ID 156 ganger på én dag og tjente med det rundt 18 milliarder over fem år for selskapet.

Daglig leder Terje Hov (t.v. foran) for Travel Retail Norway (TRN) signerer taxfree-avtalen, sammen med konsernsjef Abraham Foss (t.h. foran) i Avinor. I bakgrunnen representanter for tyske Heinemann, som eier 50 prosent av TRN. Vis mer

Et fullstappet Ingensteds ved Akerselva i Oslo var åstedet for signeringen av de to relativt enorme avtalene denne uken.

For de aller største lufthavnene i Norge skal Travel Retail Norway (TRN) holde taxfreebutikkene i drift frem til 2028, mens Airport Retail Norway (ARN) får ansvaret for syv av de mindre byenes flyplasser i samme tidsrom.

Anbudskonkurransens vinnere ble annonsert i juni i år, og tirsdag falt det endelige pennestrøket.

Men da avtalene skulle signeres måtte Avinors konsernsjef Abraham Foss forsikre de fremmøtte – ansatte i og eiere av de tre aktørene – om at den faktiske avtalesigneringen hadde foregått kvelden i forveien, uten alkohol i glasset.

– Jeg logget inn med BankID 156 ganger i går, sa Foss fra scenen, en opplysning han bekreftet overfor E24 like etter seansen.

Sikret for corona

Foss understreker hvor ekstremt viktig avtalen er for Avinor.

– Vi drifter en nasjonal infrastruktur med 44 flyplasser. De aller fleste flyplassene er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomme. Vi har et samfunnsoppdrag som vi skal levere på. Denne finansieringsmodellen, hvor taxfree-elementet er én bestanddel, altså omtrent en fjerdedel av vår inntektsstrøm, er viktig for å utvikle og vedlikeholde den lokale infrastrukturen rundt om i Norge, sier han.

Seieren i anbudskonkurransen innebærer en samlet omsetning på 30 milliarder kroner for ARN og TRN over en femårsperiode, hvorav 18 milliarder er anslått å tilfalle Avinor.

Den gullkantede avtalen signeres på tampen av en pandemi og i innspurten av en valgkamp, som begge kan få stor innvirkning på taxfreehandelen i Norge fremover.

Avinors kontrakter med henholdsvis TRN og ARN er verdt 30 milliarder kroner over fem år. Fra venstre daglig leder Terje Hov i TRN, konsernsjef Abraham Foss i Avinor og manager Tomas Ekvoll for Dutyfree i ARN. Vis mer

Og det første først:

– Vi var jo spente på hvorvidt coronasituasjonen ville påvirke vurderingene. Kortversjonen er at de ulike tilbyderne har endt med å se forbi corona og lagd et opplegg som reflekterer en tanke om at vi er på vei tilbake. Det vil ta litt tid, og det vil ta litt tid før kontrakten skal implementeres også, sier Foss.

Samtidig opplyser Foss at kontrakten inneholder mekanismer som åpner for visse tillempninger når det gjelder risikohåndtering.

Daglig leder Terje Hov i TRN bekrefter at de har jobbet med anbudskonkurransen som om coronapandemien er over, fordi kontrakten først trer i kraft i 2023.

– Vi tror jo at flytrafikken kommer for tilbake når det først kommer i gang. Jeg tror at vi i løpet av 2022 vil se veldig fornuftige nivåer, sier Hov, som får støtte av DutyFree-leder Tomas Ekvoll i ARN.

– Det har vi også lagt til grunn, når det gjelder hvordan vi har sett fremover, at vi kommer godt opp på skalaen neste år. Vi er selvfølgelig også usikre på når vi kommer på 2019-nivå. Men vi tror det kanskje ikke tar så langt tid som vi trodde da vi startet med anbudet, sier han.

Politisk taxfree-debatt

I mars kom «Norge mot 2025»-utvalget med en anbefaling til regjeringen om å skrote hele taxfree-ordningen. Et eventuelt regjeringsskifte kan innebære at Arbeiderpartiet og Senterpartiet får mye å si for ordningens fremtid.

I Aps partiprogram heter det at de vil «vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper», mens inntektene til flyplassene videreføres.

Senterpartiet vil på sin side «at Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkohol, på Avinor sine flyplasser», ifølge arbeidsprogrammet. Men Avinors konsernsjef ønsker ikke å la politiske debatter forstyrre.

– Dette er vår modell slik den er nå, så vi forholder oss til parter på vanlig nøytral måte under forretningsmessige vilkår. Og så har [taxfree-ordningen] vært en politisk diskusjon de siste 20 årene. Det er en diskusjon som er preget av veldig mange hensyn, og som da blir sprikende av den grunn. Men det får foregå ved siden av, sier Foss.

Regulert i avtalen

Samtidig er de politiske rammevilkårene, som kan komme til å påvirke kontrakten, også regulert i selve avtalen, opplyser konsernsjefen.

– Det er ivaretatt i avtalen, så det er ikke noen politisk risiko, vi har vært ryddige på håndteringen av det.

Kontrakten om taxfreehandel de neste årene inneholder klausuler både for coronapandemi og endrede politiske rammevilkår, bekrefter partene. Vis mer

Avinor har tidligere opplyst at det er tatt høyde for fordeling av risiko mellom tilbyder og Avinor i tilfelle av offentligrettslige endringer i taxfree-ordningen.

Avinor kan avslutte kontrakten fra det tidspunktet eventuelle nye offentligrettslige bestemmelser opphever taxfree-ordningen, mens TRN og ARN kan avslutte kontrakten dersom taxfree-ordningen skulle bortfalle ved et politisk vedtak.

Samtidig har Avinor anslått at et opphør av kontrakten før ordinær tid vil gi et tap på mellom 300–500 millioner kroner.

Inviterte gjester fra Avinor, TRN, ARN, Jotunfjell Partners, Heinemann og Norgesgruppen. Vis mer

Terje Hov i TRN er opptatt av å drifte på en slik måte at ordningen fortsatt settes pris på, når den først er der.

– Derfor er dette samarbeidet, og måten konkurransen er lagt opp på, viktig, for å sikre at det videreføres på en god måte. Det er fort gjort at man provoserer med denne taxfree-ordningen og måten man drifter den på. Og det har vi erfart tilbake i tid.