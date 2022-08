SAS innstiller 1.700 avganger i høst

SAS innstiller om lag 1.700 avganger i høst på grunn av etterslep fra sommerens streiker samt forsinkede flyleveranser.

SAS innstiller hundrevis av avganger i september og oktober på grunn av etterslep fra sommerens streik.

Lav bemanning fordi SAS-ansatte skal ha ferie de ikke fikk tatt ut under streiken i sommer er en av årsakene bak innstillingene, forklarer pressesjef Tonje Sund i SAS til E24.

– Vi så at det ble et ferieetterslep etter streiken, og at det var noen flyleveranser som ble forsinket, sier Sund.

Ifølge Sund er det snakk om forhåndskansellering av rundt 1.700 avganger i september og oktober, som rammede passasjerer allerede er blitt informert om.

– Dette er ikke noe nytt som gjøres nå. Det er allerede informert om til kundene og booket om. Noe av det er flighter som har vært stengt for salg, og noen av har man gjort for en tid tilbake, sier pressesjefen.

SAS vil ikke gå nærmere inn på hvilke land og områder som er rammet av innstillingene før de slipper sine trafikktall, opplyser Sund til E24.

Ifølge bransjenettstedet check-in.dk, som omtalte saken først, går 300 av de innstilte flygingene fra København lufthavn Kastrup. Men også ruten Oslo-Athen er blant de som blir innstilt.

1.200 av de innstilte avgangene skulle gått i september, mens 500 skulle gått i oktober, skriver Dagens Nyheter.

SAS' pressesjef i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, bekrefter også til check-in.dk at en av årsakene er mangel på disponibelt personell.

– Vi ser ikke en redusert etterspørsel, tvert imot. Men personalmessig har streiken hatt betydning for vår bemanning i månedene som kommer på grunn av ferieetterslep, sier hun til bransjenettstedet.

Forsinkede flyleveranser til datterselskapet SAS Link har også medført kanselleringer.

