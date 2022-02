Ryanair dropper satsing i Norge

Lavprisflyselskapet Ryanair vil likevel ikke gjennomføre satsingen i Norge som var planlagt foran årets sommersesong.

Ryanair er i ferd med å bygge opp flere titalls nye ruter i Skandinavia. Opprinnelig ville selskapet starte åtte nye ruter fra Oslo, men det blir ikke noe av, melder nettstedet Flysmart24.

Ryanair blir sittende med sine eksisterende tre ruter fra Gardermoen, til London, Vilnius og Katowice.

– Det kan være at det vil benytte flyene sine i andre markeder som gir bedre avkastning enn i Norge. Ryanair kommer til å levere et betydelig underskudd for inneværende regnskapsår, sier analytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir.

Ryanair har ikke besvart Flysmart24s henvendelser om en kommentar.

Flysmart24 skriver at Ryanair hadde søkt om avgangs- og landingsrettigheter for åtte nye ruter: Fra Gardermoen til Paris, Mallorca, Stockholm, København, Alicante, Berlin, Brussel og Malaga.

Kuttet forventningene

I desember nedjusterte Ryanair anslagene for regnskapsåret, som for dem varer ut mars. Den nye virusvarianten omikron førte til en bråbrems i verdens flytrafikk.

Ryanair hadde anslått at de ville tape mellom 100 og 200 millioner euro, men i desember ventet de et doblet tap, på mellom 250 og 450 millioner euro.

Ryanairs regnskapsår for 2020 viste et tap på 815 millioner euro, over åtte milliarder kroner.

Norske flyselskaper har også blitt hardt rammet av coronaviruset. Norwegian gjennomgikk en omfattende restrukturering, og SAS har lenge hatt store problemer. Det nyoppstartede flyselskapet Flyr, som ville ta opp kampen på innenlandsruter, har også fått en meget vanskelig start og aksjen har blitt hardt straffet på Børsen.

