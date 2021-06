Historisk underskudd for Bent Stiansen etter pandemipreget år

Etter 26 år med overskudd ble det bråstopp for Bent Stiansen under pandemiåret 2020. Stjernekokken tok lønnskutt, og restaurantene tapte over en halv million kroner.

STENGT: Bent Stiansen måtte stenge Statholdergaarden i flere måneder i fjor på grunn av coronapandemien. Det har gitt utslag i årsregnskapet. Vis mer byoutline Janne Møller-Hansen / VG

– Vi har vært gjennom pandemi og er sterkt preget av det, det er ikke så mye mer å si om det egentlig, sier Bent Stiansen til E24.

Den Bocouse d’Or-vinnende kokken driver Statholdergaarden, som i 2019 solgte gourmetmat og edle dråper for 41,7 millioner kroner, ifølge tidligere regnskaper fra selskapet Stiansen AS.

Her inngår også Statholderens Mat & Vinkjeller, den uformelle og rimeligere restauranten som ligger under Statholdergaarden.

Resultatfall og lønnskutt

Fjorårets drift ble imidlertid hardt rammet av coronapandemien, og omsetningen falt til 24,6 millioner kroner.

Kjendiskokken peker på at restauranten mistet «to gode omsetningsmåneder i november og desember» på grunn av nedstenging i Oslo.

– Det er bare å svelge og ta det som det er, mener Stiansen, og legger til at underskuddet «skyldes lønnsplikten på en million da vi måtte stenge ned i november».

Mesterkokken selv tok ut rundt 550.000 i lønn, betydelig ned fra 855.000 i 2019, mens de totale lønnskostnadene falt «på grunn av permitteringer ved nedstenging i perioder av 2020», fremgår det.

Selv om selskapet opplyser om at det har mottatt kompensasjon for «uunnværlige kostnader» preges rapporten av røde tall.

Driftsresultatet er ned fra 1,8 millioner til et tap på omtrent 810.000 kroner.

Årsresultatet har også falt, fra nær 1,3 millioner året før til et tap på 764.000 kroner.

Det tilsvarer et resultatfall på rundt 160 prosent, og er første gang selskapet viser til underskudd mens de har vært i drift.

Dårlig år for utbyttekongen

Mesterkokken har tidligere uttalt «evig eies kun det uttatte», men som følge av det kraftige resultatfallet ble det intet utbytte på Stiansen for fjoråret.

I 2019 ble det derimot et utbytte på 1,5 millioner, mens det i 2018 ble tatt ut 2,5 millioner kroner – fordelt på Bent Stiansen som eier 75 prosent av selskapet, og datteren Natascha som eier 25 prosent.

Selskapets regnskaper viser at Stiansen har hatt et gjennomsnittlig årlig utbytte på nær 1,9 millioner de siste ti årene.

«Stiansen AS har i 2020 blitt sterkt rammet av pandemien COVID-19. 2021 starter med at restauranten er stengt på grunn av restriksjoner. Styret håper at pandemien vil roe seg ned og at restauranten kan åpne igjen i løpet av april», står det i årsregnskapet.

Det ble ingen åpning i april, men restauranten har nå annonsert gjenåpning 4. juni.

– Nå åpner vi igjen, og alle ansatte er tilbake. Gjestene kommer på fredag, og nå blir det full rulle, forteller Stiansen.