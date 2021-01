Erna Solbergs melding til permitterte: – Se etter nye jobber

NHO ble ikke hørt i kravet om utvidelse av permitteringsordningen. Statsminister Erna Solberg (H) mener folk i stedet bør søke nye jobber.

Statsminister Erna Solberg og NHO-sjef Ole Erik Almlid i samtale om forlengelsen av støtteordninger onsdag. Vis mer byoutline Siv Dolmen, E24

Under en pressekonferanse onsdag varslet næringsminister Iselin Nybø (V) at regjeringen forlenger kompensasjonsordningen til april.

Kompensasjonsordningen for næringslivet skal dekke såkalte faste, uunngåelige kostnader for bedrifter som har omsetningsfall på grunn av pandemien.

Samtidig som statsrådene var på pressekonferansen, satt statsminister Erna Solberg i et lengre møte med NHOs medlemmer.

Onsdag er hun klar på at situasjonen krever en forlengelse av ordningen, men er ikke enig i at man trenger helt frem til 1. juli, slik opposisjonen kjapt var ute og krevde.

– Vi er forberedt på å måtte utvide den hvis vi må. Men å gjøre det vedtaket og bestemme seg for det i januar, i en situasjon hvor vi håper at vi skal gjøre det motsatte, nemlig stimulere til aktivitet, er kanskje litt tidlig, og litt passivt, sier statsministeren til E24.

Statsministeren mener smitteverntiltakene kan komme til å vare til mai, men at det deretter blir viktig å aktivisere samfunnet igjen.

Erna Solberg besøkte NHO for å snakke med organisasjonens medlemmer onsdag. Her på vei ut av møtet, sammen med NHO-sjef Ole Erik Almlid. Vis mer byoutline Siv Dolmen, E24

Håper regjeringen har rett

NHO-sjef Almlid har tidligere gitt uttrykk for at han mener ordningene trenger forlengelser, også lenger enn regjeringen nå foreslår, men nikker med Solbergs ord onsdag.

– Ja, vi er veldig glade for at man kommer så tidlig nå og sier at ordningen fortsetter utover det tidspunktet som allerede var satt. Og så er jo vi også der at vi mener at den burde vært skjøvet enda lenger frem i tid.

– Jeg håper at regjeringen har rett i at vi er litt mer tilbake til normalen når vi kommer ut til 1. mai, men for å være sikker på det så burde vi hatt en mulighet til å ha den litt lenger, sier Almlid.

Samtidig understreker han at han støtter tanken bak: Nemlig håpet om å kunne få aktivisert økonomien igjen allerede etter påske.

– Det er jo ingen som egentlig vil ha kompensasjon, alle vil jobbe, alle vil ha hjulene i gang, alle vil at virksomheten skal komme i gang igjen. Men vi hadde nok også sett at den hadde vart kanskje to måneder til. Og så får vi jo se nå da.

NHO-sjef Ole Erik Almlid skulle helst sett av kompensasjonsordningen varte noe lenger enn det regjeringen nå har foreslått, men er fornøyd med grepet. Vis mer byoutline Siv Dolmen, E24

Solberg: – Se etter nye jobber

I desember vurderte hver femte småbedrift konkursrisikoen som reell i desember, ifølge NHO.

Samtidig har tiltakene som er innført på grunn av coronautbruddet ført til titusenvis av permitteringer, og flere bedrifter har måttet stenge dørene.

I august ble permitteringsperioden utvidet til 52 uker, men NHO-sjefen har flere ganger tatt til orde for en ytterligere forlengelse, senest til E24 onsdag.

Av dagens 61.000 permitterte har nærmere 31.000 vært permittert helt siden nedstengningen i mars og april, viser tall NTB har fått oppgitt fra Nav. I overkant av 5.000 av disse ble permittert i mars, mens 25.500 ble permittert i april.

Det betyr at de raskt nærmer seg permitteringsgrensen på 52 uker. Dermed må bedriftene enten ta dem tilbake i jobb eller si dem opp.

Med eskalerende smitte og stadig nye nedstengninger, kan varslene om oppsigelse komme raskt til de permitterte som har tre måneders oppsigelsestid.

Ber permitterte søke aktivt

Statsministeren har imidlertid en annen beskjed til de permitterte enn at perioden forlenges.

– Jeg oppfordrer folk til å se etter nye jobber, uansett hvilken velferdsordning du er på. Det er en av de utfordringene vi ser av og til, at folk blir forbauset over, når man har utvidet permitteringsregler i andre kriser, hvor kort tid det egentlig er etterpå.

– Ber du permitterte om å gå og finne en ny jobb nå?

– Alle som er permittert bør også se om det er andre jobber.

– Er ikke det vanskelig nå?

– Alle bør gjøre det. Og det er jo folk som gjør det. Og det er folk som begynner i andre jobber. Også fordi det ikke er noen garanti om at den jobben de har vært i er en jobb de kommer tilbake til, sier hun.

Advarer mot «felle»

Solberg mener det er for mange som ikke bruker permitteringsperioden aktivt til å søke nye jobber.

– Det er en utfordring når folk bare blir gående permittert og ikke blir aktivt arbeidssøkende til andre jobber, fordi de faktisk kan stille bakerst i køen i et arbeidsmarked etterpå, fordi de har vært så lenge ute av jobb.

Hun advarer permitterte mot å gå i «fellen» ved å bli sittende og vente på at den gamle jobben blir aktuell igjen.

– Det kan høres trygt ut å være permittert fremfor å gå på vanlige dagpenger. Men det er også en mulig felle for dem, på det tidspunktet hvor de har gått lenge permittert og de har fått et langt hull i sin aktivitet.

Statsminister Erna Solberg advarer mot at permitterte går i «fellen» og blir sittende og vente. Vis mer byoutline Siv Dolmen, E24

Den siste viktige meteren

NHO-sjef Ole Erik Almlid skulle gjerne sett at permitteringsperioden ble forlenget, men støtter likevel budskapet fra statsministeren.

– Ja, vi mener det er riktig å skyve permitteringsperioden til over sommeren, slik at du sikrer akkurat den perioden vi snakker om nå, fordi her er det noen måneder fra eller til som er ganske viktige.

Almlid er enig i at permitterte bør se seg om etter jobber, sier han, og minner om at en del permitterte også har skiftet jobb underveis i pandemien.

Mobiliteten i arbeidsmarkedet vil alltid være der, forhåpentlig også når smitten forsvinner, understreker han.

– Men det aller viktigste nå er å sikre at vi ikke kommer dit at vi mister dem akkurat i innspurten, for nå er vi på starten på slutten. Så spørsmålet er når er slutten ferdig, sier Almlid.

