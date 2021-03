Kilder til VG: Brudd i lønnsforhandlingene

Det er brudd mellom partene i årets lønnsoppgjør. Oppgjøret går til mekling etter påske.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres ...

Det bekrefter flere pålitelige kilder overfor VG.

Fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid møter pressen klokken 15.30.

Bruddet kommer ikke som noen stor overraskelse, etter at det ble kjent at NHO har som utgangspunkt at reallønnen i Norge må ned i år.

Det har vakt sterke reaksjoner på arbeidstakersiden.

Ved siden av lønn er det ventet at LOs varslede minstelønnssatsning vil kunne skape problemer i meklingen 9. og 10 april.