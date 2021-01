Villa Paradiso legger ned restaurant i Oslo sentrum

Restaurantkjeden stenger restauranten i Grensen sentralt i Oslo sentrum for godt. 22 ansatte rammes.

LEGGES NED: Restauranten i Grensen blir nå stengt for godt.

I en pressemelding skriver selskapet av coronasituasjonen, gjestegrunnlag, trafikken i området og endringer i markedet er årsakene til at restauranten nå legges ned.

Til sammen blir 22 ansatte fordelt på 18,5 årsverk rammet.

– I dag er en trist dag for alle oss i Villa Paradiso, spesielt for de fantastiske ansatte ved Villa Paradiso Grensen som har stått på for å skape en fantastisk restaurant, fortsette Schie.

Restauranten ble åpnet i mai 2019 etter at selskapet hadde sikret seg leieavtalen i Mona Lisa-huset, skrev Aftenposten den gang. Avviklingen skjer ved at styret i selskapet leverer oppbudsbegjæring.

– Det er med tungt hjerte vi må meddele at den flotte Villa Paradiso-restauranten vår på Grensen blir lagt ned for godt. Det er vanskelig, men viktig å avvikle akkurat denne restauranten, sier administrerende direktør Christine Schie i Villa Paradiso Group i en pressemelding.

Restaurantkjeden opplyser at de nå har fem restauranter på Østlandet, og snart skal åpne nye restauranter i Bergen og på Munch Brygge i Oslo.

– Helgens innstramminger gjør at vi nå kun har åpent for takeaway i våre øvrige Oslo-restauranter, i tillegg til salg på Kolonial.no. Helgens innstramminger gjør ikke situasjonen på Grensen bedre, men det har ikke vært utslagsgivende isolert, sier Schie til E24.

Hun forklarer at de andre restaurantene klarer seg godt gjennom coronakrisen, men at de over tid har sett problemer med restauranten i Grensen.

– De øvrige restaurantene våre har vært i drift over lengre tid, og/eller ligger på lokasjoner med god trafikk og utvikling.

– Akkurat nå er dette tungt, men vi er sikre på at det er riktig beslutning, og det er heldigvis mye annen positiv utvikling i Villa Paradiso om dagen, sier Schie som uttrykker at de ser frem til å åpne nye restauranter og er klar til å skalere opp når samfunnet åpner igjen.

Publisert: Publisert: 25. januar 2021 15:53 Oppdatert: 25. januar 2021 17:33