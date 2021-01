Mottar 30 tonn med blomster i uken - jobber for å redde millionverdier

Mester Grønn reagerer på at blomsterforretningene som i praksis selger ferskvare, ikke får holde åpent.

Mester Grønn har stengt til sammen 51 butikker som følge av nedstengingen på Østlandet. Over 500 ansatte er permittert.

– Blomster er ferskvare, det er vår verste utfordring. Vi vet ikke hvor lenge vi er stengt ned, og hadde ikke muligheten til å regulere lageret på forhånd heller, sier Mester Grønn-topp Erling Johannes Ølstad til E24.

Han sier selskapet ukentlig får inn 30 tonn blomster fra Øst-Afrika alene, hvor 35–40 prosent av disse blomstene skal ut i butikker som nå har blitt stengt etter de siste restriksjonene fra regjeringen.

Blomsterkjeden har stengt 51 butikker - 530 medarbeidere har blitt permittert.

– Det er jo millionvarer i spill, så vi forsøker å finne nye markeder, sier Ølstad. Han forteller at ledergruppen har jobbet gjennom helgen for å sikre verdier.

Mester Grønn-topp Erling Johannes Ølstad.

Uenig i nedstengingen

Han er uenig med beslutningen om nedstenging av blomsterforretninger.

– Man har åpnet for helsekost, men vi selger helsekost for sjelen. Det vi selger er ofte mer ferskvare enn kjøtt og fisk. Jeg tror ikke politikerne har skjønt at folk har behov for hygge, det handler om å se litt utenfor magen.

I de butikkene som ikke får holde åpent mandag har Mester Grønn-sjefen sagt til de ansatte at de får gi ut blomster gratis til institusjoner i nærheten av utsalgsstedet.

– Men vi operer fremdeles med netthandel og bud, og jeg må berømme de ansattes motivasjon. Vi hadde to ansatte i dag som var ute på sykkel og leverte blomster til kunder, sier Ølstad.

Konkurrenten i Plantasjen får i stor grad holde åpent, og det kan de takke det at de selger dyrefôr for.

Plantasjen holdt åpent - så stengte kjeden

I motsetning til Mester Grønn har Plantasjen inntil nylig hatt åpent mange av sine store butikker utenfor sentrum.

Årsaken var at kjeden, ifølge egne nettsider, selger dyrefôr, som er på listen over unntak fra regjeringen. Men i ettermiddag snudde kjeden etter «vurderinger og diskusjon med samarbeidspartnere», sier driftssjef i Norge, Jørgen Haukås.

– Nå har vi stengt alle butikkene. Vi vil ikke ta noen sjanser.

Han sier alle ansatte fremdeles er i jobb ettersom man operer med «klikk og hent» og levering av blomster.

– Vi prøver nå å fordele blomstene man ikke får solgt til andre deler av landet. Heldigvis er dette den roligste perioden i året for oss, sier Haukås.

Tilbake hos Mester Grønn innrømmer Ølstad at han ikke ventet at de ville bli stengt ned da det ble gitt signaler om nye restriksjoner.

– Jeg ble litt overrasket. Vi har hatt veldig bra smittevern hele veien, og var en av butikkjedene som hadde munnbind på plass allerede 12. mars.

«Ganske mange» permitteringer

Mandag har både Kid, XXL og Nille stengt en rekke butikker på Østlandet. Til sammen varsler de tre kjedene permitteringer av over 1.000 ansatte.

Nav Oslo sier til NTB at de har merket en tydelig pågang etter nedstengningen.

– Mange virksomheter varsler at de vil permittere. Der ser vi selvfølgelig en økning i varehandelen, sier direktør Sonja Skinnarland i Nav Oslo til NTB.

Nav har så langt ikke tall på hvor mange permitteringsvarsler som er kommet inn, men Skinnarland sier det er kommet inn «ganske mange» i løpet av mandag. Hun har også vært i kontakt noen av de største Nav-kontorene i Oslo som sier som melder om det samme.

Hun minner om at det kun er snakk om varsler om permitteringer, og at mye kan endre seg i løpet av kort tid dersom ting åpner igjen.

