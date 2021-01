1 av 3 reiselivsbedrifter frykter konkurs

En ny undersøkelse fra Virke viser at 7 av 10 ansatte i reiselivet er permittert. Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv ber regjeringen om å ta en større del av regningen. – Disse tallene burde ryste politikerne, sier hun.

Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv ber regjeringen om å ta en større del av regningen og forventer ekstra midler til reiselivet i den kommende krisepakken fredag. Vis mer byoutline Virke

Reiselivet er en av næringene som er hardest rammet av coronapandemien. I en fersk medlemsundersøkelse fra Virke oppgir 1 av 3 reiselivsvirksomheter at det er reell sjanse for at de vil gå konkurs.

– Trolig er tallene enda verre, sider leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Undersøkelsen ble gjennomført før lørdagens nedstenging og før innreiseforbudet som kom onsdag denne uken.

– Krisen er dyp og det blir mer krevende for hver eneste dag som går. Reiselivet opererer på rekordlav kapasitet. Disse tallene burde ryste politikerne, sier hun.

I morgen kommer det en ny krisepakke fra regjeringen. Virke forventer at regjeringen vil ta en større del av regningen for reiselivet og at de følger opp tiltakene som et flertall på Stortinget foreslo forrige uke.

– Vi forventer at regjeringen følger opp tiltakene, forlenger kompensasjonsordningen og permitteringsordningen og gir ny lønnsstøtte, sier Bergmål.

Virkes krav til regjeringen Arbeidsgivers lønnsplikt må reduseres til to dager, og må ha tilbakevirkende kraft. Tap av varelagre, for eksempel at restauranter og hoteller nå må laste enorme mengder mat, øl og andre varer som er datostemplet, må inn i kompensasjonsordningen eller dekkes på en annen måte. Regjeringen må levere på opposisjonens krisetiltak. Om det ikke har vært mulig å få alle tiltakene klare til fredag, forventer vi en redegjørelse og en plan for hvordan regjeringen planlegger å følge opp tiltakene. En egen støtteordning for destinasjonsselskapene, som har mistet store deler av sine inntekter under pandemien. Statlig reisegaranti for å sikre videre lovlig drift hos reisearrangørene i 2021. Vis mer vg-expand-down

Et krystallklart budskap

NHO Reiseliv mener og at regjeringen må ta en større del av regningen. De viser til en undersøkelse fra 8. januar som viser at 1 av 2 servering- og utelivsbedrifter og 29 prosent av hotell og overnattingsbedriftene frykter konkurs.

– Vi håper at regjeringen lytter til det krystallklare budskapet fra reiselivet om at de må kompenseres for høye permitteringskostnader og for tapte råvarelagre, som følge av enda en runde med nedstenginger.

Det sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

– Dette er en hardt prøvet næring som har tatt støyten for smitteverntiltakene i snart et helt år nå. Nå trengs kraftige tiltak for reiselivet, sier hun.

NHOs tre viktigste krav til regjeringen 1. Arbeidsgivers lønnsplikt må reduseres til to dager, og må ha tilbakevirkende kraft. Regjeringen må altså dekke disse store, uforutsette permitteringskostnadene. 2. Tap av varelagre, for eksempel at restauranter og hoteller nå må laste enorme mengder mat, øl og andre varer som er datostemplet, må inn i kompensasjonsordningen eller dekkes på en annen måte. 3. Bedrifter som har falt utenfor kompensasjonsordningen må bli kompensert. Vis mer vg-expand-down

Vil ha forutsigbare tiltak

Bergmål trekker frem at det i 2019 jobbet over 170.000 mennesker i reiselivet.

– Går 1 av 3 konkurs vil det få enorme konsekvenser, ikke minst for veldig mange lokalsamfunn, sier hun.

– Vi må ha søkelyset på at vaksinen er her og at mange av oss kommer til å være vaksinert til sommeren. Nå handler det om å komme over den siste kneika, sier Bergmål.

Hun mener milliarden til omstilling og utvikling, som er foreslått av flertallet på Stortinget, er et av de viktigste tiltakene. Bergmål mener det vil gjøre reiselivet klar for en restart - når den kommer.

– Tiltakene fra Stortinget er utrolig bra, også fordi de varer lenger frem i tid enn det regjeringen har foreslått. Regjeringen har vært veldig bakpå når det gjelder hjelpetiltak, sier Bergmål.

E24 har foreløpig ikke lyktes med å få svar næringsministeren.

