Virke-sjefen slår alarm om ungdomsledighet: – Jeg blir fortvilet

Coronaviruset har sendt rekordmange ut i arbeidsledighet. Nå slår administrerende direktør i Virke alarm.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke er bekymret over den høye arbeidsledigheten blant unge. Vis mer byoutline Terje Bendiksby

Før pandemien var 110.000 unge under 29 år utenfor arbeidslivet og utdanningsløp. Ifølge nye tall fra Virke har tallet økt til minst 130.000.

– Ungdom er hardest rammet av pandemien, sier Ivar Horneland Kristensen.

Han er administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

– Jeg blir fortvilet når jeg tenker på hvilke ringvirkninger dette vil ha for unge som skal ut i arbeidslivet, sier Horneland Kristensen.

– Studentene faller mellom to stoler

Ifølge Virke er det utlyst 20 prosent færre nye jobber i handels- og tjenestenæringen i år sammenlignet med to siste år.

– Det viser at veien inn i arbeidslivet har blitt lenger for mange. Studentene faller mellom to stoler fordi kampen om deltidsjobbene har blitt mye tøffere enn før, sier Horneland Kristensen.

– Vi har en stor jobb å med å skaffe flere jobber de neste årene. Hvis de unge ikke kommer seg inn i arbeidsmarkedet i en tidlig alder, er det stor sannsynlighet for at de ikke kommer seg inn i arbeidsmarkedet i det hele tatt. Dette bekymrer meg stort, sier han.

Virke mener regjeringen må lansere en tilpasset lønnskompensasjonsordning som deler risikoen ved å ta tilbake permitterte mellom bedrift og samfunn.

– Mitt ønske for det nye året er at regjeringen kommer med ordninger som gir en hjelpende hånd til virksomheter som vil bidra til økt aktivitet, sier han.

– Lønnstilskuddssatsen må opp, og vi må forlenge muligheten til å kombinere dagpenger med kompetansepåfyll, sier Horneland Kristensen.

Tapte arbeidsplasser for unge under corona: Overnattings- og serveringsvirksomhet: ca. 4.000 arbeidsplasser

Bygge- og anleggsvirksomhet: ca. 5.000 arbeidsplasser.

Varehandel ca. 4.000 arbeidsplasser.

Personlig tjenesteyting ca. 2.000 arbeidsplasser. Kilde: Virke Vis mer vg-expand-down

– Regjeringen vil fortsette å følge situasjonen nøye, og fortløpende vurderer hvilke tiltak som er nødvendige for å få Norge gjennom krisen, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Arbeidsministeren: - Må gi folk bedre sjanser

– Jeg kunne ikke vært mer enig med Virke i mye av dette, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en e-post til E24.

– Det aller viktigste nå, bortsett fra å stoppe smitten, er å skape mer og inkludere flere. Folk skal ha en jobb å gå til når denne krisen er over, sier han.

Asheim sier at ledigheten blant unge også bekymrer han.

– Vi må unngå at mange havner varig utenfor fordi de fikk en tøff start på arbeidslivet. Vi må gi folk bedre sjanser å kvalifisere seg inn i jobb – slik at bedriftene får den arbeidskraften vi trenger og færre står i ledighetskøen.

Asheim mener det finnes gode muligheter for fagopplæring med samarbeid mellom Nav, næringslivet og skoler.

– Opplæring har vært, og vil fortsatt være, et viktig arbeidsmarkedstiltak. I tillegg har vi i corona-tiden gjort det mulig for arbeidsledige å kombinere dagpenger og utdanning i mye større grad enn det som tidligere var tillatt. Nå sender vi ut et høringsforslag for at slike muligheter skal bli en permanent ordning, sier han.

– Regjeringen vil fortsette å følge situasjonen nøye, og fortløpende vurderer hvilke tiltak som er nødvendige for å få Norge gjennom krisen, sier Asheim.

– Må tørre å satse

Virke mener det kreves en omstilling i det eksisterende næringslivet.

– Vi kan ikke lenger leve av naturgitte ressurser. Den store sysselsetteren fremover er i handels- og næringstjenesten og mye kommer til å være tjenestebasert, sier han.

Hornland sikter blant annet til betalingstjenester, grønn teknologi og automatisering.

– Trykket i næringslivet har blitt større med krisen og mange har ideer som viser et stort potensial. For at Norge skal kunne konkurrere globalt er det viktig at regjeringen følger dette opp og bruker virkemiddelapparatet mer aggressivt for å omstille oss til en mer sirkulær økonomi.

– Her er det en mulighet for Norge å gå foran. Vi har mange flinke folk med fagbrev som kan kombineres med behovet for en grønn økonomi.

– Vi må gå fra å være verdensmestere i å pante flasker til å tenke større. Vi må tørre å satse på unge mennesker med store ambisjoner, sier han.