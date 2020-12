Økt splid rundt formuesskatten: Vil stanse «Norges Monaco»

Splittelsen rundt formuesskatten tiltar på Stortinget etter Bø kommunes forvandling til «Norges Monaco». Mens Frp vil trigge mer «skattekonkurranse» mellom kommunene, foreslår MDG at det blir umulig.

VIL HINDRE KOMMUNALE «SKATTEPARADISER»: Leder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønner (MDG).

5. desember 2020

– Vi kan ikke risikere et kappløp mot bunnen som gir mindre inntekter til kommmunekassa. Det vil ramme skole, helse og omsorgstilbudet i kommunene, sier MDG-leder Une Bastholm til E24.

– Regelverket må endres, fastslår hun.

– Hvordan vil dere konkret endre det?

– Vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag som gjør at Stortinget fastsetter en eksakt sats for formuesskatten i stedet for å fastsette maksimalsatser, svarer MDG-toppen.

Miljøpartiets forslag vil stanse både «Norges Monaco» og blokkere andre kommuner fra å gjøre tilsvarende skattekutt.

Vil gjøre Bøs skattegrep umulig

Formuesskatten i Norge er todelt. Statens andel utgjør i dag 0,15 prosent, mens en større andel på 0,7 prosent tilfaller kommunene.

MDG foreslår at den kommunale satsen beholdes på 0,7 prosent, men med en viktig forskjell: Kommunene fratas dagens mulighet til å senke satsen.

I flere tiår har ingen kommuner benyttet seg av denne muligheten. Derfor skaper det rabalder at Bø kommune fra 2021 senker sin formuesskatt fra 0,7 til 0,2 prosent.

Det omstridte skattegrepet har fått mangemillionærer til å flykte til «Norges svar på Monaco». Blant dem er skilegenden Bjørn Dæhlie, som ifølge E24s beregninger vil spare rundt to millioner i året.

Flere gründere strømmer også nå over kommunegrensen for å starte bedrifter.

– Tvinger andre til å følge etter

Men Bastholm er bekymret for hva skattegrepet kan føre til.

– Vi håper å få flertall for å endre regelverket slik at «skatteparadiser» som Bø-kommune blir en umulighet i fremtiden, sier MDG-lederen.

– Det har lenge vært mulig å fastsette skatten lokalt, men ingen kommuner, uansett farge på politisk flertall, har satt noen annen sats enn maksimalsatsen på 40 år. Det sier sitt om at dette er penger kommunene er helt avhengige av, sier Bastholm.

Hun utdyper hvordan skattegrepet fra Bø kan trigge det hun kaller et «kappløp mot bunnen»:

– Når nabokommunen blir et skatteparadis og setter ned skatten, tvinges andre til å følge etter for å unngå skattelekkasje. Resultatet blir økt ulikhet og mindre penger til velferden. De svakeste rammes hardest, mens de rikeste blir enda rikere.

Frp vil ha kappløpet MDG frykter

Frp vil derimot gjerne se skattekutt-kappløpet MDG frykter. Nylig omtalte E24 partiets forslag for å trigge økt «skattekonkurranse» mellom norske kommuner: At statens skatteandel fjernes, og at kommunene dermed styrer hele formuesskatten selv.

– Vi skal ikke være så bekymret for at næringsvirksomhet og pengesterke mennesker beveger seg ut fra storbyene og ut i distriktskommuner som Bø. Dette gir distriktene enorme muligheter, mener Helge André Njåstad, Frps kommunalpolitiske talsmann.

Aps nestleder Hadia Tajik har gått kraftig ut mot Frp-forslaget, som hun mener er «håpløst». Også MDG advarer mot konsekvensene.

– Det kan være bra at kommuner konkurrerer om å legge til rette for lokalt næringsliv, presiserer Bastholm.

– Men å konkurrere om hvor rike mennesker skal ha sin adresse skaper ingen verdier og nye arbeidsplasser. Det blir bare en konkurranse hvor kommunene må kutte stadig mer i skole, helse og omsorg sitt for å ikke miste inntektene.

