Hurtigruten setter inn tre nye skip mellom Bergen og Kirkenes

Hurtigruten og Samferdselsdepartementet er enige om en ny avtale der Hurtigruten øker antallet skip i trafikk langs kysten fra to til fem fra januar.

Hurtigruten skal seile med fem skip langs norskekysten fra januar. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Publisert: Publisert: 3. desember 2020 19:01

– Jeg er glad for endelig å kunne presentere positive nyheter for kystruten. Gjennom konstruktive forhandlinger med leverandørene er det nå klart at Hurtigruten vil seile fem skip på strekningen Bergen-Kirkenes i første kvartal 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

På grunn av koronasituasjonen og reiserestriksjoner har Hurtigruten måttet nedskalere virksomheten sin kraftig. Siden oktober har de hatt to skip i trafikk som har seilt mellom Bodø og Kirkenes.

Les også Bestillingsrush for Hurtigruten: – Vi ser lyset i tunnelen

Anløp annenhver dag

Gjennom den nye tilleggsavtalen vil statens vederlag til Hurtigruten øke med 14,1 millioner kroner til 67,6 millioner kroner per måned i første kvartal mot at selskapet øker fra to til fem skip i drift.

Ifølge Hurtigruten vil alle de 34 havnene langs ruten mellom Bergen og Kirkenes få anløp omtrent annenhver dag.

– Det er en utrolig god nyhet for hele kysten, for lokalpassasjerer og godskunder, og ikke minst for flere hundre sjøfolk som har gått i uvisshet hjemme. Det blir veldig fint å få flere kolleger i arbeid, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group i en pressemelding.

Det er foreløpig ikke klart hvilke skip Hurtigruten vil seile med fra januar.

Les også Hurtigruten starter nedbemanning av landansatte

Havila seiler ikke

Også Havila Kystruten har signert en avtale om å seile på kystruten fra 2021. De har fremdeles skip under bygging, og på grunn av koronaforsinkelser har ikke skipene blitt klare i tide. Dermed seiler ikke Havila langs kysten i første kvartal.

Vederlaget til Havila halveres dermed i første kvartal 2021.

Samferdselsdepartementet skriver at de vil fortsette dialogen med aktørene fremover og kommer tilbake til kystrutedriften for perioden etter mars 2021.

Her kan du lese mer om Hurtigruten Knut Arild Hareide Havila