Bransjen måtte helle øl for millioner i do – nå får de kompensasjon

Varer som er blitt kastet fordi de er gått ut på dato blir nå regnet som bedrifters faste kostnader. – Sunn fornuft seiret, kommenterer Noho-sjef Karl-Henning Svendsen.

DRIKKES IKKE: Også øl går ut på dato. Her er det et toalett på Oslo-baren Colonel Mustard som blir skjenket. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Tirsdag stemte en samlet opposisjon for forslaget som opprinnelig ble fremmet av Senterpartiet, Rødt og SV.

Det innebærer at varelager som er gått ut på dato som en konsekvens av smittevernrestriksjoner vil bli omfattet av kompensasjonsordningen fra og med mars.

Hvis for eksempel et nedstengt utested må kaste øl for 100.000 kroner, vil nå opptil 85.000 kroner bli dekket av staten.

En del av vedtaket har også tilbakevirkende kraft. I perioden tilbake til november skal det bli mulig å søke om den samme kompensasjonen dersom en bedrift kan dokumentere stort tap av varelager som følge av smittevernrestriksjoner.

– Dette er et utrolig viktig bidrag for uteliv- og serveringsbransjen. Regjeringen har nå et ansvar for å få på plass en søknadsordning raskt, kommenterer Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til E24.

Han sier han er gledelig overrasket over å ha fått med seg resten av opposisjonen på forslaget. Det endte med et opposisjonsflertall der regjeringspartiene stemte mot.

En selvfølge

Utelivstopp Karl-Henning Svendsen hadde ikke fått med seg nyheten da E24 ringte. Han er leder for Noho Norway som driver flere av Oslos største utesteder, blant annet Kulturhuset, Prindsens Hage, Oslo Camping, Youngs og Colonel Mustard.

I januar omtalte E24 hvordan Noho og andre utelivsaktører har måttet destruere øl for mange millioner kroner. Nå blir tapene kraftig redusert.

– Dette er kjempebra, jeg har virkelig kjempet for dette, i alle samtaler jeg har hatt med politikere, sier Svendsen.

UTELIVSTOPP: Karl-Henning Svendsen har kastet mye øl. Flaskeølen har imidlertid overlevd rundene med destruering. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

I perioden november til februar har hvert Noho-sted kastet varer for mellom 150.000 og 300.000 kroner, sier han. At staten nå tar deler av regningen er intet mindre enn riktig, mener Noho-sjefen.

– Sunn fornuft seiret. Vi ble stengt ned av staten og har som et resultat måttet kaste store verdier. Selvfølgelig bør det kompenseres.

– Hva betyr dette for stedene deres?

– Det betyr at vi får dekket inn det vi er skyldig rundt omkring og at vi har råd til å kjøpe inn varer når vi får lov til å åpne igjen. Det kommer veldig godt med.

Sterkere lut må til

Svendsen påpeker samtidig at de også måtte destruere varer for store verdier etter første nedstengning, i fjor vår.

Og Virke, som omtaler dagens vedtak som et etterlengtet gjennomslag for deres medlemmer, mener det må sterkere lut til for å unngå konkursras i serveringsbransjen.

– Bransjen må kompenseres for arbeidsgivers kostnader ved nedstenging på kort varsel og mange vil også ha behov for hjelp med skatter og avgifter når disse forfaller, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser.

