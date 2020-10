Julevarene er her: Forbereder seg på en sesong uten grensehandel

Norske bryggerier har tjent godt på stengte svenskegrenser. Nå venter brus- og marsipanprodusentene en god julesesong. – Julebrussesongen blir ekstra hyggelig i år.

I BUTIKK: Julebrusen dukker opp i butikken på omtrent samme tid hvert år. Vis mer byoutline Tyra Kristiansen Stave/ E24

Julebrusen rulles ut for fullt i uke 42, opplyser brusprodusentene til E24. Altså fra i dag, 12. oktober, to og en halv måned før jul.

Det er slett ikke uvanlig at julebrusen er i salg i ti uker, men i år har noen tyvstartet. Kunder kan for eksempel ha sett julebrus i hyllene til Rema 1000 i flere uker allerede.

– Vi starter litt tidlig med Grans-brusen rett og slett fordi kundene ønsker det, som vi ser på gode salgstall så langt, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000.

Flere kunder reagerer hvert år på at julevarene kommer tidlig i butikken, men ifølge produsentene E24 har snakket med, kommer varene på omtrent samme tid hvert år. Varene er også etterspurt når de kommer i butikken, mener produsentene.

– Vi skal ikke nekte folk å drikke julebrus når de vil, så da må vi ha det i butikkhyllene når folk begynner å kjenne på lysten, sier Hägg.

Han tror julebrus kan bli en av varene de selger mer av på grunn av mindre grensehandel i år.

I andre kvartal i år brukte nordmenn 28 millioner kroner på grensehandel, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det ga en nedgang på 99 prosent fra de 4,1 milliardene nordmenn brukte på grensehandel i samme kvartal i fjor.

Salgsvekst

Ringnes har tatt høyde for at det skal selge mer av sine julebrus enn i fjor. De produserer sin egen julebrus, men også Dahls- og Hamar og Lillehammer-brusen.

– Med stengte grenser har vi fått bekreftet at det handles mye brus over grensen, sier markedsdirektør Ingrid Lønning i Ringnes.

Hun trekker frem tall fra Bryggeriforeningen som viser en økning i brussalget totalt på 14,8 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. I juli var brussalget opp 54,7 prosent mot samme måned i fjor.

– Vi har ikke grunn for å tro at vi drikker veldig mye mer brus i forbindelse med pandemien. Men det vi drikker, kjøper vi nå i Norge. Hvis grensene forblir stengte, vil vi kunne forvente at salget i Norge vil ligge betydelig over fjoråret, sier Lønning.

Administrerende direktør Lars Giil i Hansa Borg Bryggerier. Vis mer byoutline Hansa borg Bryggerier

– Mer salg i områdene nær Sverige

Hansa Borg bryggerier begynte å rulle ut julebrusen til grossistene for flere uker siden. Bryggeriet produserer julebrusene Hansa, CB og Borg.

Administrerende direktør Lars Giil sier bryggeriet har forberedt seg på at dagligvarehandelen kommer til å ligge høyere enn om grensene hadde vært åpne. Det har bryggeriet merket gjennom hele coronapandemien.

– Én av produktgruppene som øker mye, er brus, i tillegg til andre typiske grensehandelvarer som øl. De øker ekstra mye i de områdene som er nær Sverige, og vi har hatt betydelig mer salg i Østfold, sier Giil.

– Gitt at svenskegrensen er stengt frem til jul, blir julebrussesongen ekstra hyggelig i år.

Drikkevarer opp 30 prosent

Også Aass bryggeri, som kun har julebrus på listen over brus de produserer, har sett en økning i salget av alle drikkevarer under coronapandemien. Siden uke 12 ligger salget av drikkevarer 30 prosent over fjoråret sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser pressekontakt Anders Juul-Dam i Aass.

– Det er blant annet på grunn av at svenskehandelen er stengt, men det er vanskelig å se hvor stor faktor det utgjør, sier Juul-Dam.

Til vanlig handler 60 prosent av Oslos befolkning og rundt 70 prosent av innbyggerne i Viken i Sverige minst to ganger i året, ifølge en rapport fra analysebyrået Nielsen i sommer. Reisene stoppet opp da Norge innførte reiserestriksjoner i mars, står det i rapporten.

Juul-Dam legger til at det ikke bare er manglende svenskehandel i år som gjør at Aass har laget mer julebrus. Brusen deres vant VGs julebrustest i fjor, og fikk dermed plass i flere butikker i år, opplyser pressekontakten.

Kommunikasjonssjef Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla. Vis mer byoutline Thomas Brun, NTB scanpix

Har økt antall skift

Orkla, som produserer Nidar julemarsipan, tilbyr et utvalg av marsipanen i starten av oktober.

– Det har blitt en tradisjon gjennom de siste 30 årene, og de butikkene som ønsker det, kan da plassere ut godteriet, skriver kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla i en e-post til E24.

Også Orkla har merket en oppgang i salget under hele pandemien. Omsetningen av Nidar-godteri har økt med rundt 20 prosent siden coronakrisen begynte i mars, opplyser Ekheim.

– Mye av dette skyldes utvilsomt bortfall av grensehandel, i tillegg ser vi at folk reiser mindre og koser seg mer hjemme.

Derfor produserer Nidar-fabrikken mer julemarsipan og julegodteri enn i fjor.

– Vi har økt antall skift på Nidar-fabrikken nå i høst og produserer for fullt, sier Ekheim.

Rune Forsberg, administrerende direktør i Hval sjokoladefabrikk. Her med Adrian Forsberg. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Ansatt seks nye

Den lille sjokoladefabrikken Hval i Sandefjord lager også julemarsipan hvert år. De sender ikke ut juleproduktene før første uke i november.

– Tror du dere kommer til å selge mer på grunn av lite svenskehandel?

– Det er helt sikkert. Noen av varene ville normalt blitt sendt til Sverige, men i Sverige er det flere leverandører og det blir mer vannet ut, sier gründer og administrerende direktør Rune Forsberg.

Han sier Hval kan produsere marsipan helt frem mot jul hvis det trengs. Sjokoladeprodusenten har fått produksjonslinje og har allerede gått fra 14 til 20 ansatte på grunn av økt etterspørsel uten grensehandel, opplyser Forsberg.

– Hvis vi går tomme fort så svinger vi oss rundt, sier Forsberg som forteller at de også kan trappe opp til å produsere i helgene hvis det kommer store bestillinger.

