Eksplosiv vekst i innovasjon-støtte

Støtten fra Innovasjon Norge har økt 2,5 ganger i perioden etter nedstengningen i mars. Bedriftene fikk 2,8 milliarder kroner i fjor - og 6,9 milliarder kroner i år.

Norske bedrifter har mottatt nesten tre ganger så mye i innovasjons-støtte under pandemien. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 17. september 2020 11:21 , Publisert: 17. september 2020 10:41

Tallene gjelder for perioden etter at de strenge korona-tiltakene ble innført 12. mars, og omfatter alle typer tilskudd, lån og lånegarantier fra Innovasjon Norge (IN).

De som har fått mest i rene tilskudd i år er selskapet Spacemaker AS, som har mottatt 38,5 millioner kroner til miljøteknologi. Selskapet utvikler kunstig intelligens innen arkitektur.

Neste på listen til Innovasjon Norge er Norwegian Hydrogen på Stranda som har fått 29,6 millioner kroner. Kongsberg Digital følger deretter med 24,0 millioner kroner i utviklingstilskudd.

Her er en tabell over omsøkte og innvilgede midler fra Innovasjons Norge i perioden etter mars 2020, sammenliknet med samme periode i fjor:

Søkte midler Innvilget Norge uke 12-37 i 2019: 4,9 mrd kr 2,8 mrd kr Norge uke 12-37 i 2020: 16,4 mrd 6,9 mrd Rogaland, uke 12-37 i 2019: 380 mill kr 140 mill kr Rogaland, uke 12-37 i 2020: 1,5 mrd kr 490 mill kr

I Rogaland er det selskapet Exebenus som har fått mest i støtte (se tabell). Exebenus, som driver med digitalisering og automatisering innen oljesektoren, fikk 10,4 millioner kroner i utviklingstilskudd.

– Når vi gir tilskudd og lån er vi spesielt opptatt av bedrifter som driver med eksport. Det er jo svært viktig at næringslivet i Rogaland får flere bein å stå på når oljesektoren fases ned, sier regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland,

Kari Holmefjord Vervik.

Innovasjon Norge innførte spesielle krise-størreordninger fra midten av april.

Disse selskapene har fått mest innovasjons-støtte i Rogaland:

Selskap Tilskudd Kommune Exebenus 10,4 mill kr Sola Velde Produksjon 10,0 mill kr Haugesund Earth Science Analytics 8,0 mill kr Stavanger Nordic Clean Pumps 6,25 mill kr Haugesund Omega PS 6,0 mill kr Vindafjord Beyonder 5,3 mill kr Sola Stinger Technology 5,2 mill kr Stavanger

