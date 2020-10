Tesla-gründeren: – Har tatt former jeg aldri ville gjettet

De fleste forbinder Tesla med Elon Musk, men det var ikke han som startet selskapet. E24 har møtt én av de opprinnelige gründerne og snakket om Teslas reise og løsningene på ett av de største problemene i vår tid.

WOODSIDE, CALIFORNIA (E24): – Det var Martin som var oppsatt på å lage elektriske sportsbiler. Jeg tenkte: «Er det i det hele tatt mulig fra et business-perspektiv?», sier Marc Tarpenning.

Det var på begynnelsen av 2000-tallet, og han og Martin Eberhard hadde nylig tjent flere millioner dollar på sitt første selskap, e-bokselskapet NuvoMedia. Nå skulle de beslutte hva de ville gjøre videre.

I og med at begge var miljøbevisste, ble det tidlig klart at deres neste prosjekt ikke bare skulle være «et skinnende objekt», som Tarpenning sier. De søkte et større oppdrag; de ville gjøre en forskjell.

Så de tok utgangspunkt i et problem: det høye oljekonsumet.

Hvordan kunne de bidra til å redusere det?

I FØRERSETET: Marc Tarpenning kjører selv Tesla, og blir glad hver gang han ser en tilfeldig ute på gaten.

De to gründerne undersøkte hvor olje brukes mest, og fant ut at transportindustrien var en av hovedkonsumentene. I USA utgjorde privatbilisme en stor del av forbruket.

– Hvis du som entrepenør ønsker å gjøre en forskjell utover bare å tjene penger, må du se om det er et produkt eller en tjeneste du kan tilby som faktisk utgjør en forskjell i det store markedet, sier Tarpenning.

– Det betyr ikke at du må ta hele markedet på én gang. Du kan ta bit for bit. For Tesla ble det luksuriøse sportsbilmarkedet starten, men vi hadde hele tiden en visjon om hvordan vi kunne utvide til stadig større deler av bilmarkedet.

Gikk til søksmål

Historien videre er ikke fri for friksjoner. Elon Musk, som hadde tjent store penger på oppstarten av PayPal, kom inn som investor og styreformann i Tesla i 2004.

Tre år senere, i 2007, forlot Martin Eberhard selskapet etter å ha blitt avsatt som daglig leder. Marc Tarpenning sluttet i 2008, samme år som de lanserte sin første bilmodell: Tesla Roadster.

I 2009 saksøkte Martin Eberhard Elon Musk for ærekrenkelse. Eberhard mente at han fikk skylden for Teslas økonomiske problemer og at Musk underspilte bidragene hans til selskapet.

DEN GANG DA: Marc Tarpenning og Martin Eberhard i 2006, tre år etter at de startet Tesla.

Musk, som på dette tidspunkt hadde tatt over som daglig leder, sa at Eberhards ledelse hadde vært så katastrofal at han måtte jobbe hundre timer i uken over to år for å få Tesla på bena igjen.

De to inngikk senere forlik, og betingelsene er ikke kjent utover at ingen av dem skal uttale seg om saken - og at Eberhard gikk med på at Elon Musk også fikk kalle seg Tesla-grunnlegger, ifølge LA Times.

Marc Tarpenning har på sin side sagt at han er på god fot med begge de tidligere kollegaene og ikke bryr seg om hvem som kaller seg hva. Han har beskrevet Musk som et godt ledervalg og er stolt av alt selskapet har oppnådd.

Større enn ventet

– Har du noe med Tesla å gjøre fremdeles?

– Ikke utover at jeg kjenner mange av dem som jobber der. Også utveksler jeg e-poster med Elon fra tid til annen, men det handler stort sett om SpaceX. Jeg er så imponert over det han har fått til der, sier Tarpenning.

– I Silicon Valley pleier vi å si: «Det er ikke så vanskelig, det er ikke akkurat rakettforskning». Men dette er rakettforskning, og Elon har gjort det på lavbudsjett. Det er mye vanskeligere enn å lage biler.

HJEMMEKONTOR: Marc Tarpenning jobber for tiden hjemmefra, som de fleste andre som har mulighet. Ballongene henger igjen fra flere bursdagsfeiringer uken før.

Samtidig er det ikke til å komme bort fra at Tesla ble starten på en elbilrevolusjon, noe som er til stor glede for den miljøbevisste entrepenøren.

– Når jeg ser at de andre bilselskapene endelig har tatt seg sammen og kommer inn på elbil-markedet, blir jeg temmelig stolt, sier Tarpenning.

Dette har tatt former som jeg aldri ville ha gjettet. Det tok lengre tid enn jeg hadde trodd, men ble langt større.

POPULÆRT: Silicon Valley er ett av stedene i verden, i tillegg til Norge, hvor det er størst tetthet av Teslaer.

Utenfor hjemmet hans i Silicon Valley står det parkert en Model S fra januar i år, og fortsatt blir Tarpenning begeistret hver gang han ser en Tesla ute på gaten. Eller «ute i naturen», som Tarpenning kaller det.

– Det er superspennende første gang du ser at noen du ikke kjenner, bruker et produkt du har laget, sier han og ler.

Det er litt sånn: «Herregud, noen ville ha det! Noen liker det jeg har laget».

Tidlig aktivist

Nå er Tarpenning partner i Spero Ventures, venturefondet til eBay-gründer Pierre Omidyar. Her dyrker han fortsatt engasjementet for klima og miljø, som er ett av venturefondets satsingsområder.

De har blant annet investert i Droneseed, et selskap som bruker droner til å så nye frø etter skogbranner, og Clarity, som tilbyr ultralokale målinger av luftforurensing.

– Når du er fra California, får du en nær tilknytning til naturen, så jeg har alltid vært opptatt av miljøvern, sier Tarpenning, som tidlig var aktiv i blant annet Greenpeace.

– Hva slags klima-teknologi er mest spennende akkurat nå?

– Alt som handler om å få ned kostnadene på å lagre energi, synes jeg er superspennende, for det gjør fornybar energi mer verdifullt, sier Tarpenning.

– I tillegg er vi i ferd med å se en ny landbruksrevolusjon, som jeg tror kommer til å bli mye mer bærekraftig, men også mer innovativ og sprøere enn folk forventer.

UT I DET GRØNNE: På tomten til Marc Tarpenning er det flere frukttrær og et lite område med sirlige rader med drueranker.

Tesla-gründeren ler av folk som er skeptiske til nye matvarer fordi de er opptatt av å spise «naturlig».

– Nesten alt vi spiser, er noe mennesket har skapt. Brokkoli, grønnkål og mais var ikke noe som bare fantes i naturen, sier han.

I tillegg trekker Tarpenning frem regenerativt jordbruk, som bidrar til å lagre CO2 i jorden, samt den delen av industrien hvor de dyrker frem kjøtt uten dyr.

– Men det er veldig dyrt...

– Prisen på alle denne typen ting har en tendens til å gå nedover, sier Tarpenning.

– Mobiltelefonene var også opprinnelig enormt dyre. Det totale markedet for mobiler ble anslått å være 10.000, fordi bare de rikeste lederne hadde råd til en mobil. Men, som vi har sett, var vi i stand til å presse prisene så lavt som vi bare ønsket.

SER FREMOVER: Som investor, ser Marc Tarpenning mye på selskaper som bruker teknologi for å bidra til å løse problemene med global oppvarming.

En fremtidsvisjon

Kort tid etter at Tesla ble grunnlagt på begynnelsen av 2000-tallet, kom en grønn bølge til Silicon Valley. Det var en overflod av penger å hente for selskaper innen fornybar energi, men flesteparten gikk konkurs.

Marc Tarpenning tror en av hovedårsakene til at Tesla lyktes, var at de først og fremst skapte et produkt folk ville ha. De klarte å gjøre el-bilen ettertraktet.

– Det fantes en hel haug med elbilselskaper, men ingen av dem laget biler som noen noensinne ville kjøpe, sier han.

– Jeg mener produktet må være mer overbevisende enn miljøvennlig. Noen ganger kan reguleringer gi deg medvind, så du får et løft i markedet ganske enkelt ved å være et OK produkt. Men det er litt vanskelig å stole på.

– Du har sagt at entrepenører må kunne se for seg det umulige. Hva ser du for deg?

– Jeg liker å tro at vi vil ende opp med en verden hvor vi har masse overflødig, fornybar energi. Det vil gjøre at vi kan løse problemer på måter som er helt utenkelige nå, sier Tarpenning.

– Her i California, for eksempel, har vi mye problemer med vannmangel. Vi kan selvfølgelig effektivisere vannbruken, men hvis vi kunne brukt masse energi, kunne vi også ha laget ferskvann fra havet og resirkulert det vannet vi brukte.

KLIMAKATASTROFE: Fem av de verste skogbrannene i Californias historie har forekommet i år. Her skygger røyken fra brannene for solen i San Francisco.

Tesla-grunnleggeren har også en annen fremtidsfantasi. Han forestiller seg at vi kunne erstattet jordbruksområder med villmark, og bragt tilbake dyr som nå har forsvunnet.

– Trenger vi virkelig å ha kuer på disse områdene? Det virker som det finnes så mye annet som kunne vært langt mer interessant, sier han.

Optimistisk entrepenør

Den dagen vi møter Marc Tarpenning, er luftforurensingen så høy at vi ikke bør være utendørs. Han peker ut av stuevinduet og forteller at de vanligvis ser store deler av Silicon Valley herfra. Nå er utsikten gjemt bak et teppe av røyk på grunn av alle skogbrannene som herjer i California.

Hittil i år har fem av de ti største brannene i delstatens historie funnet sted.

Forskerne sier det er klare tegn på at den ekstreme brannsesongen skyldes klimaendringer.

RØYKLAGT: I bakgrunnen her skulle vi egentlig ha sett utover hele Stanford-universitetet. Men røyken fra skogbrannene i California skygger for utsikten.

– Situasjonen virker temmelig prekær. Er du optimist?

– Jeg... ja. Til syvende og sist, ja. Fordi jeg er entrepenør, og alle entrepenører er nødt til å være optimister, sier han.

Ellers får du ikke til noen ting.

