Aurora økte overskuddet til tross for inntektsskrell

Pandemien ble en festbrems for Aurora, som mistet mer enn halvparten av inntektene. Lavere kostnader og coronastøtte førte til resultatforbedring.

Aurora mistet mer enn halvparten av inntektene fra 2020, men endte likevel med økt overskudd. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

Artisten Auroras selskap, Aurora Music AS, endte fjoråret med en inntekt på 10,7 millioner i 2020. Det fremgår av kvartalsrapporten til selskapet.

Dette er en halvering av inntjeningen sammenlignet med 2019, før pandemien inntraff, da inntektene landet på 22,2 millioner.

Likevel endte årsresultatet til Aurora Music AS på 2,88 millioner, opp fra 2,38 millioner i 2019.

Resultatet i 2020 ble dermed en halv million bedre enn i 2019, til tross for at inntektsfallet.

Det skyldes blant annet et stort fall i kostnadene, fra 18,77 millioner i 2019 til 6,91 millioner i 2020. Samtidig fikk foretaket til 25-åringen corona-støtte på omtrent 1,16 millioner.

Uten støtte fra staten ville Aurora sitt foretak endt med et overskudd på omtrent 1,6 millioner.

Dermed føyer Aurora Music AS seg inn i rekken av selskaper som ville gått i pluss i 2020 uten corona-støtte. E24 har tidligere omtalt at halvpartene av bedriftene som fikk coronastøtte hadde et bedre år i 2020 enn året før.

E24 har vært i kontakt med styreleder i selskapet, Auroras far Jan Øystein Aksnes, men han ønsket ikke å kommentere tallene for 2020.